MONTRÉAL, 09 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- D-BOX Technologies Inc. (D-BOX) (TSX: DBO), un chef de file mondial en matière d'expériences de divertissement immersif et haptique, et Jaymar, un important fabricant de meubles rembourrés au Canada, s'associent pour offrir aux consommateurs un siège plus abordable pour leur domicile en intégrant l'expérience immersive haptique D-BOX.



D-BOX a fait son entrée sur le marché du divertissement à domicile il y a plusieurs années en offrant des produits haut de gamme à ses fans. Nous les avons écoutés, nous avons mis notre expertise à profit et nous sommes très heureux de pouvoir offrir un siège plus abordable aux amateurs de divertissement à domicile.

De plus, ce partenariat permet à Jaymar d'intégrer de façon transparente la technologie de mouvement et d'haptique haute définition de D-BOX pour le marché du divertissement à domicile au Canada et aux États-Unis dans les prochains mois. Ce nouveau siège sera offert en ligne et par l'intermédiaire de partenaires détaillants.

« D-BOX poursuit sa stratégie de livraison de produits pour les consommateurs à domicile », déclare Sébastien Mailhot, président et chef de la direction de D-BOX. « Nous sommes très heureux de nous associer à Jaymar, ce qui nous permet de commercialiser un siège D-BOX qui procurera aux amateurs de séries, de films et de jeux vidéo des expériences enrichies et de nouvelles sensations à travers tout le corps. Celles-ci contribuent à l'expérience globale du futur, conçue pour une variété d'applications pour les utilisateurs occasionnels et compétitifs. Nous voulons faire vivre et vibrer le monde entier », ajoute M. Mailhot.

« Jaymar a choisi d'offrir l'expérience exceptionnelle de D-BOX en la combinant à la fabrication de haute qualité de meubles de salon, de détente et de cinéma maison dans laquelle elle est spécialisée depuis 1956. Cette offre unique sur le marché permettra de créer un avatar de bonheur dans le confort du foyer de nombreux consommateurs tout en nous permettant de séduire une nouvelle clientèle. Ce n'est que le début d'une grande variété de produits que nous développerons ensemble pour les amateurs de divertissement à domicile », déclare Daniel Walker, président de Jaymar.

À PROPOS DE D-BOX

D-BOX redéfinit et crée des expériences de divertissement réalistes, immersives et haptiques en fournissant une rétroaction à l'ensemble du corps et en stimulant l'imagination par le mouvement. L'haptique permet essentiellement de ressentir des sensations qui seraient perçues si le corps interagissait directement avec des objets physiques. Cette expertise explique pourquoi D-BOX a collaboré avec les meilleures entreprises du monde pour raconter des histoires captivantes. Qu'il s'agisse de films, de jeux vidéo, d'applications de réalité virtuelle, de divertissement thématique ou de simulateurs professionnels, la mission de D-BOX est de faire vivre et vibrer le monde comme jamais.

Technologies D-BOX inc. (TSX : DBO) a son siège social situé à Montréal, au Canada, et possède des bureaux à Los Angeles, aux États-Unis et à Beijing, en Chine. D-box.com

À PROPOS DE JAYMAR

Jaymar est un fabricant de meubles rembourrés depuis 1956. Nous offrons une grande variété de produits et sommes spécialisés dans les sièges de cinéma à domicile et de cinéma commercial. Nos produits sont conçus et fabriqués avec le meilleur bois massif canadien de haute qualité, du cuir italien, de la mousse haute densité et les mécanismes de haute technologie les plus récents. Jaymar est fier d'employer 160 personnes dans son usine située à Terrebonne, au Québec.

