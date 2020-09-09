旧金山, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的信息安全活动主办商 Black Hat 公布了即将于9月29日至10月2日举行的Black Hat Asia的主题演讲人名单。新加坡网络安全局副首席执行官Gaurav Keerthi准将和格拉茨技术大学助理教授Daniel Gruss将担当此次活动的主题演讲嘉宾，分享他们改善安全运营的独特视角和战略。



Black Hat Asia 2020主题演讲人名单：

国家工程网络安全：新加坡从汽车和卫生设施中学到了什么——演讲者：Gaurav Keerthi准将

时间：新加坡时间10月1日星期四上午9点

在其20年的职业生涯中，Gaurav Keerthi准将曾在新加坡国防部/新加坡武装部队及新加坡共和国空军担任多个高级指挥和参谋职务。作为联合计划和转型负责人，他开发了下一代SAF的概念，强调数字防御。在他最后一次访问时，他担任防空作战司令部指挥官，负责监督新加坡共和国空军的网络运行和网络防御。在现任职务之前，他曾担任CSA的助理首席执行官。作为CSA的DCE（开发），他监管网络安全能力和生态系统开发，以帮助保持新加坡网络空间的安全稳定。Gaurav准将在他的主题演讲中将介绍新加坡为成为智能国家而采取的措施，以及这些措施如何改变网络安全的模式以实现这一目标。

复杂性扼杀了安全性——演讲者：Daniel Gruss

时间：新加坡时间10月2日星期五上午9点

Daniel Gruss是格拉茨技术大学的助理教授。他自2010年以来一直从事操作系统本科课程的教学工作。Daniel的研究重点是侧信道攻击和瞬态执行攻击。他在一个名为Rowhammer.js的的网站上实施了首次远程故障攻击。他的研究团队是发现于2018年初发布的Meltdown和Spectre安全漏洞的团队之一。在他的主题演讲中，Gruss将讨论反向工程人工构建和文档化事物的具有讽刺意义的重要性，并将运用展示新视角带来新的重要安全见解的几个实例。他将得出结论，不断增加的复杂性与安全性之间的持续对抗将需要投入越来越多的工作来维持安全级别。

除主题演讲外，Black Hat Asia还将主办近40场简报会，重点介绍影响信息安全行业的最新漏洞、技术和趋势。亮点包括：

如需了解有关此次大会的更多信息和注册，请访问： https://www.blackhat.com/asia-20/

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