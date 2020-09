三藩市, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Black Hat 作為全球領先的資訊安全活動籌辦商,今天宣佈將於 9 月 29 日至 10 月 2 日舉行的 Black Hat Asia 虛擬活動的主題演講詳情。新加坡網絡安全局副行政總裁 Brigadier General Gaurav Keerthi 和 Graz University of Technology 助理教授 Daniel Gruss 將負責活動標題,分享他們有關改善安全運作的獨特觀點和策略。



Black Hat Asia 2020 主講演講詳情:

Engineering Cybersecurity for a Nation: What Singapore is Learning from Cars and Sanitation(全國工程網絡安全:新加坡從汽車和衛生方面吸取的教訓):講者為準將 Gaurav Keerthi,時間為

10 月 1 日(星期四)上午 9 時(新加坡標準時間)

準將 Gaurav Keerthi 已在 MINDEF/SAF 和 RSAF 擔任各種高級指揮和員工任命職位 20 年。作為聯合計劃和轉型的負責人,他開發下一代的 SAF 概念,強調數碼防禦。在他的最後一次巡迴演說中,他是空軍防禦和作戰司令部指揮官,負責 RSAF 的網絡作戰和網絡防禦。在目前任命之前,他曾擔任 CSA 的助理行政總裁。作為 CSA 的 DCE(開發),他負責監督網絡安全能力和生態系統開發,以協助確保新加坡的網絡空間安全和保安完善。準將 Gaurav 將在專題演講中討論新加坡即將採取的步驟,以成為一個智能國家,以及如何透過改變網絡安全範式來以實現這個目標。

Complexity Killed Security(複雜性破壞安全性):講者為:Daniel Gruss,時間為

10 月 2 日(星期五)上午 9 時(新加坡標準時間)

Daniel Gruss 是 Graz University of Technology 的助理教授。自 2010 年以來,他一直教導作業系統本科課程。Daniel 的研究重點是副渠道和瞬時執行攻擊。他順利實施在一個稱為 Rowhammer.js 的網站上執行的第一個遠程故障攻擊。他的研究團隊是發現 2018 年初所發表 Meltdown 和 Spectre 錯誤的團隊之一。在他的主題演講中,Gruss 將討論逆向工程化人工構建和記錄事物的諷刺重要性,配以數個例子,其中的新視角帶來新的安全關鍵洞見。他的結論是,在複雜性和安全性之間不斷增加的鬥爭將需要越來越多的努力,才能維持安全水平。

除主題演講外,Black Hat Asia 也將舉辦近 40 個簡報會,突出影響資訊安全行業的最新漏洞、技術和趨勢。重點包括:

如欲了解有關活動的更多資訊及註冊,請瀏覽: https://www.blackhat.com/asia-20/

關於 Black Hat

20 多年來,Black Hat 為參與者提供最新的資訊安全研究、開發和趨勢。這些備受關注的全球盛事和培訓是由安全社群的需求帶動,致力匯集業界最精銳人才。Black Hat 啟發各職級的專業人員,鼓勵學術界、一流的研究人員,以及公營和私營公司的領導者成長發展與合作。Black Hat 簡報會和培訓每年在美國、歐洲和亞洲舉行。如欲了解更多詳情,請瀏覽: blackhat.com 。Black Hat 由 Informa Tech 隆重呈獻。

關於 Informa Tech

Informa Tech 是向全球技術社群提供綜合研究、媒體、培訓和活動的市場領先供應商。我們是一家擁有 600 多名員工的國際企業,並在 20 多個市場中營運。我們的目標是通過研究、媒體、培訓和品牌活動,向業內人士提供資訊、教育和互相聯繫,以此激發技術界設計、建立和經營更好的數碼世界。每年有 7,000 多位專業人士參與我們的研究、225,000 名代表參加我們的活動、18,000 多名學生參加我們的培訓課程,以及每月有近 400 萬人到訪我們的數碼社群。 進一步了解 Informa Tech。