Waterfall at Waterfall by Crown Group

Garden in Waterfall by Crown Group

澳大利亚,悉尼, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 澳大利亚的知名地产开发商皇冠房地产集团(Crown Group)日前呼吁,住宅开发行业和政府应当重新思考建筑设计的标准,以便在新冠肺炎疫情过后打造更有利于身心健康的居住环境。



皇冠房地产集团总裁兼集团首席执行官Iwan Sunito先生表示,疫情导致许多人花大量时间待在家里,由此产生了一种迫切的需求,那就是要让居家环境设计营造出一种宁静、轻松且有助于提高效率的感觉。

他说,“现在,许多人花更多的时间待在家里,工作、学习、辅导孩子的课业、锻炼和娱乐休闲。如果居家环境设计得较好,提供充足的起居和工作空间,有花园,能呼吸新鲜空气,还有娱乐的场所、健身设施和音乐室等,他们就能更好地适应现在这种新的生活方式。好的开发商正在这个领域激烈竞争。Global Wellness Institute发布的数据显示,融入健康元素的房地产市场市值达到1,340亿澳元,占全球总的施工建造体量的1.5%。但不幸的是,并不是所有的住宅都按这样的标准建造——房子好不好,住在其中的人最清楚不过了。”

他还说,“因为这次的疫情,我们必须重新思考住宅的设计标准,让所有人都能在自己家里拥有安心、放松的感觉,同时又能继续保持社交上的联系。只有这样,人们才能保持身心两方面的健康。一直以来,酒店业都非常注重在设计中融入健康元素。现在,住宅地产行业也需要这么做了。这不仅关乎于建筑的可持续,还关乎于生活方式的可持续。”

Iwan Sunito先生认为,在这方面的第一步取决于开发商和设计师,他们应当想办法将自然元素融入到建筑中,包括绿化、水景、自然照明和新鲜空气。

他继续说道,“世界各地的许多研究表明,身处于大自然之中能改善我们的情绪,甚至提高我们的智力。明尼苏达大学的规模在全球名列前茅。该校的生物物理学系研究了自然对人保持平静情绪的作用,证明处人们于大自然中时,会感觉更协调,身心都能更好地复原,也能更好地与他人建立联系。比如水流的声音能让人感觉舒缓,帮助我们更快入睡,而交通噪音则会令人焦躁不安,加剧我们的压力水平。大自然也能提升我们的认知能力,比如在森林里散步能帮助我们调节情绪,提高记忆力。”

他还表示,皇冠房地产集团一直以来都为其建造的公寓项目配套特色的度假村风格设施,为居民提供有益健康的轻松环境。虽然这并非出于先见之明,但却恰好满足了疫情后人们的起居需求。

他说,“即便新冠肺炎疫情结束后,很长时间内人们都会保持居家工作的习惯,所以这样的需求会长久存在。人们需要在安全的地方拥有更多公共的空间,用来联合办公和社交。他们也需要能够接近大自然。我们位于悉尼滑铁卢的Waterfall By Crown Group项目就是亲生物建筑设计方面的范例。长廊连通户外,有利于新鲜空气的流通,而且每套公寓都配有阳台。项目内有充足的户外空间供居民放松,包括2,600平方米的热带花园,单单其中的垂直绿墙上就种植了5,000株植物。这个项目还有澳大利亚目前最高的人工瀑布,高达22米,潺潺流水的声音令人感觉平静。悬臂式的健身房、25米长的健身泳池和有49个喷头的按摩池都能看到开阔的景观。音乐室和多功能室可供居民放松或练习乐器,而这些活动都有利于人的健康。”

Iwan Sunito先生还表示,皇冠房地产集团的所有项目在设计时都考虑到了居民的健康生活所需。

他说,“我们的项目倾向于打造健康的生活方式,包括利用多达2.5公顷的大面积项目用地,配上大量的花园和水景元素,利用大阳台和庭院等空间,方便居民呼吸新鲜空气。我们许多项目还提供十分便利的生活条件,无需离开所在的区域,在家门口就能轻松地采购食品和生活用品、理发、就医和用餐,甚至还能叫外卖送上门。”

Waterfall By Crown Group项目的一位业主Kim表示,这次乔迁新居没有给她很多搬家的压力,也让她得以轻松适应疫情导致的生活上的变化。

她说,“住在这里,就像是在熙熙攘攘的城市里找到了一片宁静的天堂。这主要归功于这里丰富的设施和大量的公共空间,包括花园和泳池。这里有很多地方都能让人感觉很平静。我们需要这样的空间,尤其是在这个时候。”

Urbis建筑咨询公司城市策略与空间总监Michael Stott表示,疫情一方面会让人们对起居空间的需求发生变化,需要更灵活的区域方便居家办公,要有共享的公共空间,要能够亲近大自然,要有户外空间,要有自然照明等等,但另一方面也会改变人们对住宅位置的选择,还可能导致人们重新思考当前起居空间的开放式设计是否合乎需求。

他说,“今后,我们会看到人们在购房和租房时,青睐的居住地点会发生变化。此前,影响决策的主要因素包括是否靠近公立或私立的学校,是否方便通勤等等。这意味着人们愿意为住在更方便的地方而支付更多费用,尤其是有更多配套设施的地方。也就是说,人们在选择居住地时,首先考虑位置,其次再考虑是否能满足他们的需求。然而经过疫情之后,我们面临的是一种新常态,人们选择居住地时会首先考虑住宅能否满足他们的需求,然后才会考虑要住在哪里。”

他还表示,疫情隔离期间居家办公,让人们意识到他们在家里需要更多的工作和个人空间。

他说,“我确信,许多家庭都发现了,在家里找一小块属于自己个人的空间并不容易,更别说有那么一个地方能够方便开网络会议了——因为全家人都待在家里呢。疫情也会让人们重新思考开放式格局的居家空间设计。这种设计方式本质上适合一家不同的人在不同的时间使用各个空间。但在隔离期间,一家所有人全都同一时间待在家里,一起使用所有的空间,这就导致了很多不便。”

Michael Stott还表示,人们现在不但开始反思该如何在特殊时期维系彼此的关系,也重新考虑户外空间和大自然的珍贵之处。

他说,“人们普遍认为,即便是很小的一片绿色空间,比如公园、运动场或住宅间的绿化,都对我们的身心健康颇有裨益。在疫情期间,我们已经看到,在澳大利亚全国各地,公共空间给人们带去了有益的价值和身心的欢愉,即便在隔离期间亦是如此。人们也越来越多地认识到,绿色空间在城市中的重要性,尤其是在高密度住宅地区,因为那里的居民往往不能直接享受到露天的空间。我们不希望人们认为,如果他们要拥抱自然,就必须逃离城市。澳大利亚很多大城市的建筑都十分密集,很难继续开拓绿色空间了,任何可以运用的机会我们都不能放过。”

