Pixium Vision sort du mécanisme de financement obligataire de Kreos Capital et poursuit son développement international

Paris, 10 septembre 2020 – 07 h30 CET– Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société de bioélectronique développant des systèmes de vision bionique innovants permettant aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ce jour le remboursement de l'emprunt obligataire souscrit auprès de Kreos Capital, un des principaux fournisseurs de financement par emprunt des entreprises à forte croissance en Europe.

L'emprunt obligataire avait été accordé en septembre 2016. Pixium Vision avait tiré 8 millions d'euros en 2017, en deux tranches de 4 millions d'euros chacune, et avait réaménagé l'accord en août 2018. Les obligations convertibles d'une valeur nominale de 1 euro étaient remboursables au 1er septembre 2020, avec faculté de report d'une année supplémentaire, correspondant à la date d'échéance de la tranche A.

Les principales caractéristiques des obligations convertibles et du bon de souscription sont disponibles de la page 55 à la page 57 du Document de Référence

« Nous tenons à remercier Kreos Capital pour son soutien à Pixium Vision, lequel nous a permis de progresser de manière significative. La société s'est développée rapidement et grâce au remboursement de ce prêt, notre visibilité financière auprès des actionnaires ainsi que le risque dilutif s'améliorent et nous donnent un plus grand contrôle sur la propriété intellectuelle de nos actifs. Nous sommes maintenant prêts à franchir la prochaine étape de notre développement pour devenir une société à vocation commerciale » a déclaré Lloyd Diamond, Directeur Général de Pixium Vision.

« C'est une période passionnante pour Pixium Vision grâce aux progrès réalisés avec le système Prima qui a démontré son potentiel dans l’amélioration de la vision et la qualité de vie des patients. Nous préparons actuellement le lancement imminent de l'étude pivot PRIMAvera. Pixium Vision est entièrement financé jusqu'à a fin de 2021 et nous avons hâte de faire avancer la mise sur le marché de ce produit prometteur ».





Événements à venir

Alors que Pixium Vision poursuit le renforcement de sa visibilité internationale, la société participera à une série d'événements destinés aux investisseurs fortunés en Europe en septembre et octobre 2020.

Pour sensibiliser l’opinion au système Prima, Pixium Vision organise également une réunion virtuelle des leaders d'opinion en octobre 2020 afin de présenter aux investisseurs et aux analystes financiers aux États-Unis, la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA sèche) et la façon dont le système Prima traite cette maladie invalidante.

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

A PROPOS DE KREOS CAPITAL

Kreos Capital est le principal fournisseur de financement par emprunt des entreprises à forte croissance en Europe et en Israël, avec un chiffre d'affaires pouvant atteindre 300 millions d'euros. En tant que pionnier du financement de la croissance en Europe et en Israël, Kreos a réalisé depuis 1998 près de 600 transactions et investi plus de 2,5 milliards d'euros dans 16 pays différents. Kreos a pour vocation d'aider les équipes de direction et leurs investisseurs en actions grâce à des structures de prêt flexibles pour toutes les étapes du développement de la croissance d'une entreprise et de répondre aux besoins en matière de capital de croissance, de fonds de roulement, de financement d'acquisitions, de rachats d'entreprises de taille moyenne, de stratégies de fusion-acquisition, de refinancements bancaires ainsi que de financements avant et après OPAs. Le fonds le plus récent de Kreos, Kreos VI, doté de 700 millions d'euros, a été lancé en janvier 2019. L'équipe mondiale de Kreos possède une vaste expérience du financement par emprunt, de la gestion et de l'investissement en actions. Elle couvre les marchés européen et israélien à partir de ses bureaux de Londres, Tel-Aviv et Stockholm.

