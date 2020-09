Premier lancement commercial en Europe



MONTRÉAL, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une société biopharmaceutique commerciale axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs, a le plaisir d’annoncer que TrogarzoMD sera disponible sur le marché allemand à partir de demain par l’intermédiaire de sa filiale, Theratechnologies Europe Limitée.

Theratechnologies a déposé son évaluation des technologies de la santé pour TrogarzoMD auprès de la Gemeinsamer Bundesausschuss (GB-A), l’autorité de santé allemande. Basé sur la réglementation germanique, TrogarzoMD peut être commercialisé pendant que le dossier est examiné par la GB-A.

« Les traitements contre le VIH avec de nouveaux modes d’action sont essentiels pour atteindre et maintenir une suppression virale en pratique clinique. À la lumière de la COVID-19, la suppression virale est plus importante que jamais. Étant le premier anticorps monoclonal pour le traitement du VIH, TrogarzoMD jouera un rôle essentiel pour les patients nécessitant une nouvelle option afin d’avoir un régime complètement suppressif », annonce le Prof. Dr Jürgen Rockstroh, consultant principal au Bonn´s University Hospital et président de la Société européenne de recherche clinique sur le SIDA.

« La lutte contre le VIH n’est pas terminée. Nous devons continuer à accroître la sensibilisation à la prévention, au diagnostic et au contrôle virologique si nous souhaitons mettre fin à l’épidémie du VIH. Alors qu’une majorité des personnes vivant avec le VIH se porte bien et vit une longue vie productive, de nombreuses personnes ne sont pas aussi fortunées à cause d’une multirésistance aux médicaments et nous ne devons pas les oublier. Elles aussi devraient pouvoir aspirer à atteindre une charge virale indétectable. À cette fin, nous sommes ravis de pouvoir lancer ce mois-ci ce produit en Allemagne et attendre avec intérêt sa plus vaste disponibilité sur les marchés en Europe au cours des prochains mois », annonce Conor Walshe, directeur général, Theratechnologies Europe.

Une étude récente publiée dans le journal The Lancet Microbe conclut que la résistance croisée et multiple du VIH-1 aux médicaments demeure une inquiétude importante, malgré le grand nombre de médicaments antirétroviraux actuellement disponibles. Les patients ayant été exposés à de nombreux traitements, et plus particulièrement ceux qui ont reçu une combinaison sous-optimale de médicaments antirétroviraux, peuvent développer des modèles de mutation hautement complexes et associés à la résistance, induisant une résistance croisée à tous les médicaments antirétroviraux largement disponibles.1

« Nous sommes ravis et fiers d’entrer dans le marché européen dans une période si cruciale de la lutte contre le VIH. TrogarzoMD peut devenir un traitement fondamental pour les personnes vivant avec un VIH multi-résistant en Europe », annonce Mr Paul Lévesque, président et chef de la direction, Theratechnologies.

À propos de TrogarzoMD

TrogarzoMD est le premier médicament antirétroviral à action prolongée pour le traitement du VIH. Il appartient à la classe d'antirétroviraux inhibiteurs du VIH-1 dirigés contre CD4.

En Europe, TrogarzoMD est indiqué, en association avec d’autres antirétroviraux, pour le traitement du VIH-1 multi-résistant chez les adultes sans lequel il ne leur est pas possible de bénéficier d’un régime antiviral suppressif.

Les principaux effets secondaires de TrogarzoMD (qui pourraient affecter jusqu’à un patient sur 10) sont l’éruption cutanée, la diarrhée, le vertige, les maux de tête, la nausée (maux de cœur), le vomissement et la fatigue.

Pour plus d’information, veuillez visiter www.trogarzo.de .

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) (NASDAQ : THTX) est une société biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de traitements innovateurs qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation applicable en valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs reposent sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur l’information disponible à la date où ils sont formulés, et se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s’attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprennent, sans toutefois s’y limiter, des énoncés sur les effets de TrogarzoMD sur la diminution de la charge virale des patients et la commercialisation de TrogarzoMD en Allemagne à partir du 11 septembre 2020.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à plusieurs risques et incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d’entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse. Ces hypothèses comprennent, sans toutefois s’y limiter, les suivantes : TrogarzoMD sera commercialisé à partir du 11 septembre 2020, TrogarzoMD sera accepté par le marché comme un médicament sûr et efficace et recevra une critique positive de la GB-A, et aucun effet indésirable ne résultera de l’utilisation à long terme de TrogarzoMD.

Les risques et les incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, le risque que la commercialisation de TrogarzoMD soit retardée, que les médecins ne prescrivent pas TrogarzoMD et que TrogarzoMD recevra une critique négative de la GB-A.

Les investisseurs éventuels sont priés de se reporter à la rubrique « Facteurs de risque » de notre notice annuelle datée du 24 février 2020 et au formulaire 40-F daté du 25 février 2020 disponibles sur EDGAR, pour connaître les autres risques liés à la conduite de nos activités et à Theratechnologies. Le lecteur est prié d’examiner ces risques et incertitudes attentivement et de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et traduisent nos attentes à cette date.

Nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser l’information contenue dans ce communiqué de presse, que ce soit à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, à la suite de nouveaux événements ou circonstances ou pour toute autre raison que ce soit, sauf si les lois en vigueur l’exigent.

