TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.9.2020 KLO 10:00

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on:



Pertti Laine, Veikko Laine Oy:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Veikko Laine Oy

Peter Fagernäs, Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Oy Hermitage Ab

Juhani Elomaa, Taaleri Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, nimeäjä Juhani Elomaa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta valitsi kokouksessaan 10.9.2020 puheenjohtajakseen Peter Fagernäsin.

Nimitystoimikunnan päätehtävänä on valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ja tarvittaessa ylimääräiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemisesta koskevat ehdotukset sekä kartoittaa hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaita.



Lisätietoja antaa:

Hallituksen puheenjohtaja Juhani Elomaa, puh. 040 778 9020





Taaleri lyhyesti



Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Vakuutus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan. Taalerilla oli kesäkuun 2020 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 700. Taaleri Oyj:llä on noin 5 200 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com