Prima Solutions, première AssurTech française dédiée aux professionnels de l’assurance et la réassurance en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a annoncé que le Groupe AGPM a choisi Prima XL comme plateforme cloud de gestion de la réassurance. L'assureur s'appuiera sur Prima XL pour optimiser ses opérations de réassurance.

Le déploiement de la plateforme cloud Prima XL s'inscrit dans le cadre d'une initiative stratégique du groupe visant à rationaliser ses systèmes d'information.

Après avoir acquis Prima P&C en 2004, Prima Analytics en 2007 et Prima Compliance en 2012, le Groupe AGPM reste fidèle au groupe Prima Solutions et se dote d’un nouvel outil, Prima XL, dans le but d’uniformiser ses outils assurance/réassurance et d’améliorer ses performances en matière de calculs de réassurance.

« Nous avons choisi Prima XL car nous avons été convaincus par la fiabilité de leur plateforme cloud ainsi que par la multitude des fonctionnalités qui sont offertes », a déclaré Philippe Auffray, Directeur Financier du Groupe AGPM.

« AGPM est l’un de nos clients historiques. Nous accompagnons leurs équipes depuis plus de 15 ans dans la gestion des sinistres, l’exploration et l’analyse des données jusqu’à la production du reporting réglementaire. Nous sommes ravis de cette confiance renouvelée et de mettre nos 20 ans d’expérience dans l’optimisation des opérations de réassurance à leur service », déclare Julien Victor, directeur général de Prima Solutions.« Avec la fusion des sociétés Effisoft et Prima Solutions fin 2018, notre groupe est devenu l’éditeur de référence pour le secteur des assurances avec une offre de logiciels unique et une couverture fonctionnelle inégalée, comme en témoigne la large gamme Prima Solutions équipant le groupe AGPM aujourd’hui ».