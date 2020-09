HERMES INTERNATIONAL

Société en Commandite par Actions with a capital of 53 840 400,12 € euros,

Incorporated under the n° 572 076 396 RCS PARIS

Whose registered office is situated 24, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS FRANCE

Information relating to the total number of voting rights and of shares envisaged by the article L 233-8 of the French “Code de Commerce” and Article 223-16 of the General Regulations of French “Autorité des Marchés Financiers “(AMF)

Date Total number of shares Total number of theoretical voting rights (including treasury stock) Total number of effective voting rights (exercisable at shareholders’ meetings) Publications 31 August 2020 105 569 412 177 660 861 176 692 226 10 September 2020 31 July 2020 105 569 412 177 663 549 176 691 790 11 August 2020 30 June 2020 105 569 412 177 663 663 176 694 899 11 July 2020 31 May 2020 105 569 412 177 671 725 176 298 189 11 June 2020 30 April 2020 105 569 412 177 371 899 175 988 012 12 May 2020 31 March 2020 105 569 412 177 385 889 176 004 131 14 April 2020 29 February 2020 105 569 412 178 148 779 176 773 175 9 March 2020 31 January 2020 105 569 412 178 118 639 176 749 291 14 February 2020 31 December 2019 105 569 412 178 108 521 176 746 892 14 January 2020 30 November 2019 105 569 412 178 063 668 176 708 247 12 December 2019 31 October 2019 105 569 412 178 065 620 176 716 214 14 Novembre 2019 30 September 2019 105 569 412 178 068 436 176 725 233 14 October 2019 31 August 2019 105 569 412 178 070 314 176 731 799 13 September 2019 31 July 2019 105 569 412 178 071 327 176 733 026 7 August 2019 30 June 2019 105 569 412 178 073 631 176 742 506 9 July 2019 31 May 2019 105 569 412 178 186 716 176 864 008 14 June 2019 30 April 2019 105 569 412 178 231 861 176 904 626 13 May 2019 31 March 2019 105 569 412 178 235 213 176 907 632 11 April 2019 28 February 2019 105 569 412 178 236 297 176 915 2018 14 March 2019 31 January 2019 105 569 412 178 238 767 176 920 826 7 February 2019 31 December 2018 105 569 412 177 354 174 176 036 795 10 January 2019 30 November 2018 105 569 412 175 147 721 173 830 058 7 December 2018 31 October 2018 105 569 412 175 147 522 173 832 304 9 November 2018 30 September 2018 105 569 412 175 138 169 173 830 756 12 October 2018 31 August 2018 105 569 412 175 138 358 173 833 834 14 September 2018 31 July 2018 105 569 412 175 128 042 173 825 032 9 August 2018 30 June 2018 105 569 412 175 132 569 173 831 353 12 July 2018 31 May 2018 105 569 412 174 925 618 173 652 271 15 June 2018 30 April 2018 105 569 412 174 923 889 173 508 051 15 May 2018 31 March 2018 105 569 412 174 946 378 173 529 101 12 April 2018 28 February 2018 105 569 412 174 946 564 173 529 664 15 March 2018 31 January 2018 105 569 412 174 907 134 173 489 814 15 February 2018 31 December 2017 105 569 412 174 840 779 173 425 158 15 January 2018 30 November 2017 105 569 412 174 128 500 172 714 094 15 December 2017 31 October 2017 105 569 412 174 126 106 172 838 064 14 November 2017 30 September 2017 105 569 412 174 092 529 173 004 099 13 October 2017 31 August 2017 105 569 412 174 099 833 173 093 440 12 September 2017 31 July 2017 105 569 412 174 099 902 173 090 791 11 August 2017 30 June 2017 105 569 412 174 063 847 173 056 058 13 July 2017 31 May 2017 105 569 412 174 060 847 173 056 200 15 June 2017 30 April 2017 105 569 412 174 056 256 172 958 986 15 May 2017 31 March 2017 105 569 412 174 057 356 172 966 851 13 April 2017 28 February 2017 105 569 412 174 062 531 172 972 826 10 March 2017 31 January 2017 105 569 412 174 063 182 172 975 908 14 February 2017 31 December 2016 105 569 412 174 057 477 172 977 902 13 January 2017 30 November 2016 105 569 412 174 057 875 172 984 238 14 December 2016 31 October 2016 105 569 412 174 056 756 172 997 482 15 November 2016 30 September 2016 105 569 412 174 056 837 173 046 935 14 October 2016 31 August 2016 105 569 412 174 057 149 173 082 592 13 September 2016

