September 10, 2020 06:39 ET

ABT har siden 2017 vært distributør av produkter fra Moana Skincare og har hatt eksklusive distribusjonsrettigheter i Europa, Midt Østen og Afrika. ABT kjøper nå alle rettigheter til Moana Skincare og integrerer bakover i verdikjeden. Oppkjøpet gir ABT kontroll over hele verdikjeden fra produksjon til global distribusjon. ABT vil bevare lokal tilstedeværelse og kunnskap gjennom inngåelse av en avtale med Moana Skincare New Zealand Limited om distribusjon av produktene på New Zealand og Australia. Gjennom oppkjøpet videreutvikler og styrker ABT sin posisjon som leverandør og distributør av sertifiserte organiske og naturlige hudpleieprodukter, og ABT forventer å realisere synergier gjennom utnyttelse av egen og ny markedstilgang.

Moana Skincare består i dag av en portefølje med 19 hudpleieprodukter hvor flertallet av produktene er basert på potente ekstrakter fra planter som finnes i New Zealands urørte natur. Disse har blitt brukt i tradisjonell medisin av landets urbefolkning, Maoriene, i århundrer. Hjørnestenen i Moana Skincares hudpleieprodukter er en sertifisert organisk rødalge som bare finnes i farvannene rundt New Zealand. Produktene har en dokumentert fuktgivende effekt som vedvarer i hele 60 timer etter påføring på huden som er flere ganger bedre enn konkurrentene på markedet. Serien er også sertifisert organisk etter en av verdens strengeste standarder. Se vedlegg for nærmere beskrivelse av dagens sertifiserte organiske og naturlige hudpleieprodukter fra Moana Skincare.

ABT vil betale inntil NOK 26,7 millioner for rettighetene til Moana Skincare med 3 initielle betalinger (NZD 500 000, NZD 250,000 og NZD 215 000) på samlet ca NOK 5,8 millioner

(NZD 965 000) og en omsetningsbasert betaling på inntil ca NOK 20,6 millioner (Euro 1,95 millioner) forutsatt en omsetning for ABT på inntil ca NOK 211 millioner (Euro 20 millioner). I tillegg vil ABT betale en royalty av net sales de første frem årene. De positive finansielle konsekvensene av oppkjøpet vil være betydelig ved en suksessfull omsetningsvekst.

– Oppkjøpet av rettighetene til Moana Skincare passer veldig godt inn i vår strategi med å utvikle, markedsføre og selge naturlige produkter. Å få kvalitetsprodukter som Moana Skincare, som også innehar en organisk sertifisering, inn i vår portefølje er nok et ledd i vår målsetning om å tilby naturlige produkter til det globale kosmetikkmarkedet. Selskapets styre og ledelse har også store forventninger til at vi vil utvikle enda flere produkter som vil gagne så vel eksisterende som nye kunder og distributører. Med oppkjøpet følger også muligheter i Moana Skincare sitt allerede eksisterende marked i Stillehavsregionen, så det foreligger også et godt grunnlag for å skape ytterligere synergier. Oppkjøpet av Moana Skincares rettigheter er en del av ABTs fokus på global kommersialisering og utvikling av naturlige ingredienser og naturlige hudpleieprodukter, sier Espen Kvale, CEO i ABT.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

