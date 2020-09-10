加拿大滑铁卢, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 机器视觉技术的全球领导者，Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 公司旗下的 Teledyne DALSA 很高兴宣布推出基于 Teledyne e2v Lince 11.2M 单色传感器的新款 Falcon4-CLHS M4480 和 M4400。新款 Falcon4-CLHS 的 CLHS 接口相机易于使用，专为需要高速数据传输的工业成像应用而设计。这些型号在部分扫描模式下每秒可拍摄几千帧图像，当使用传感器的合并模式时，可以达到超过 160Ke 的超大像素满井容量。



Teledyne DALSA 高级产品经理 Manny Romero 表示：“新的 Teledyne e2v Lince 11.2M CMOS 图像传感器性能卓越，可以拍摄出色的图像，适用于所有需要真正高性能成像功能的机器视觉应用。有了这些最新的 Falcon4-CLHS 型号，我们现在的相机阵容非常强大，包括从帧数高达 609 fps 的全分辨率高速 11.2 M 相机到帧数同样达到 16 fps 之多的高分辨率 86 MP 相机的系列。”

Falcon4-CLHS 利用标准布线技术（例如 CX4 和光纤 (AOC) 缆线），最大限度地提高长度和速度。Falcon4-CLHS 相机经过专门设计，可为机器视觉工业自动化、平板显示器检测、半导体检测、PCB-AOI（自动光学检测）、航空成像等应用以及需要高性能成像功能的一般机器视觉应用提供高速、可靠的结果。

主要特点：

11.2M 单色版本中新增了两个型号

使用传感器内合并功能时可达到较大的全井容量 >160Ke

部分扫描模式 (ROI) 下每秒帧数达到数千之多

这一系列支持高性能的高级相机功能，外型紧凑，易于整合

还有其他分辨率超过 100M 的型号

全金属机身，3 年保修



有关 Falcon4-CLHS 型号的更多信息， 请访问网站 。如需查看优质图像，请访问 在线媒体包 。

Teledyne DALSA 是 Teledyne Imaging 集团的一部分，在机器视觉市场中是设计、制造和部署数字成像组件的全球领导厂商。Teledyne DALSA 成像传感器、相机、智能相机、图像采集卡、软件和视觉解决方案应用于全球成千上万台自动检测系统并且跨越多种产业，包括半导体、太阳能电池、平板显示、电子产品、汽车、医疗、包装和一般制造等。如需更多信息，请访问 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是 Teledyne 品牌旗下的尖端技术公司。Teledyne Imaging 在各个领域具备无可比拟的专业知识以及数十年的丰富经验。每家公司均可提供一流的解决方案。各公司联合起来作为一个整体，可充分利用彼此的优势，提供全球最先进、最广泛的成像和相关技术组合方案。从航空航天到工业检查、科学研究、光谱学、放射线照相和放射疗法、地理空间测量以及先进的 MEMS 和半导体解决方案，Teledyne Imaging 提供全球客户支持和技术专业知识，可应对最艰巨的任务。其工具、技术和视觉解决方案旨在为客户提供独特的竞争优势。

所有商标均由其各自公司注册。

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