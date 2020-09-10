加拿大滑鐵盧, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne Technologies [NYSE:TDY] 旗下公司暨機器視覺領域全球領導者 Teledyne DALSA 很高興宣佈在 Teledyne e2v Lince 11.2M 單色感測器的基礎上，推出全新 Falcon4-CLHS M4480 和 M4400。新的 Falcon4-CLHS 型號提供易於使用的 CLHS 介面相機，此相機經過特定設計，適用於需要高速資料傳輸的工業造影應用。這些型號在局部掃描模式下，每秒可達數千個畫面，使用感測器的合併模式時，則可達非常大的像素，最大容量超過 160Ke。



Teledyne DALSA 資深產品經理 Manny Romero 表示：「新的 Teledyne e2v Lince 11.2M CMOS 影像感測器提供極佳的效能和影像品質，適用於任何需要真正高效能影像處理的機器視覺應用。加入了這些最新的 Falcon4-CLHS 型號後，我們現在很高興能提供各種相機，涵蓋範圍從完整解析度下的畫面播放速率高達 609 fps 的高速 11.2 M 相機，到畫面播放率速率高達 16 fps 的高解析度 86 MP 相機。」

Falcon4-CLHS 運用了標準佈線技術，例如 CX4 和光纖 (AOC) 纜線，以最大化長度和速度。Falcon4-CLHS 相機的設計，可為各種應用提供高速、可靠的結果，例如機器視覺工業自動化、平面顯示器檢查、半導體檢查、PCB-AOI (自動化光學檢查)、空中影像處理和需要真正高效能影像處理的一般機器視覺應用。

主要功能：

以 11.2M 單色視覺提供兩個新型號

使用感測器內合併時最大容量 >160Ke

局部掃描模式 (ROI) 下每秒數千個畫面

系列產品以便於整合的精巧外形，支援進階高效能相機功能

其他型號計畫使用超過 100M 的解析度

全金屬機身，含 3 年保固



如需更多關於 Falcon4-CLHS 型號的資訊， 請造訪網站 。關於高品質影像，請造訪 線上媒體套件 。

Teledyne DALSA 屬於 Teledyne Imaging 集團，在機器視覺市場上，是設計、製造和部署數位影像處理元件的世界領導者。Teledyne DALSA 影像感測器、相機、智慧型相機、畫面擷取器、軟體和視覺解決方案用於全球和各個產業中數千個自動化檢查系統，包括半導體、太陽能電池、平面顯示器、電子裝置、汽車、醫療、包裝和一般製造。如需更多資訊，請至 www.teledynedalsa.com/mv 。

Teledyne Imaging 是同屬 Teledyne 旗下的尖端公司集團。Teledyne Imaging 集合了各領域中無可匹敵且具有數十年經驗的專業知識。每間公司都單獨提供最佳的解決方案。同時，這些公司結合並發揮彼此的優勢，提供最深、最廣的影像以及全球的相關技術組合。從航太到工業檢查、科學研究、光譜術、放射線攝影和放射治療、地理空間調查以及進階 MEMS 和半導體解決方案，Teledyne Imaging 都能向全球客戶提供支援和技術專業知識，以處理最艱難的任務。其工具、技術和視覺解決方案旨在為客戶提供獨特且具有競爭力的優勢。

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