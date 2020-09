CE COMMUNIQUÉ N'EST PAS DISTRIBUÉ AUX SERVICES DE FIL DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI AUX FIN DE DIFFUSION AUX ÉTATS-UNIS

SASKATOON, Saskatchewan, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG LTD. (TSX-V: GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg»), suite au financement réussi et ayant complété la compilation de data, Gespeg , est heureux d’annoncer le début des travaux d’exploration son projet aurifère Lac Arsenault détenu à 100% par Gespeg, localisé au centre de la Péninsule Gaspésienne au Québec. Les claims ont été augmentés au projet Lac Arsenault et comporte maintenant 39 claims couvrant une superficie de 2,261 ha et situé au sud sur la faille de Grand Pabos.

Les travaux pour cette campagne comprennent un levé héliporté de basse altitude et haute résolution, un levé de sédiment de sol, la réalisation de tranchées magnétique et la cartographie de détails des anciennes tranchées et les récentes.

La propriété du Lac Arsenault consiste en une série de filons aurifères et polymétalliques (Au-As-Pb-Zn-Cu-(Ag)), orientés NNE, subvertical pouvant atteindre près d'une centaine de mètres de longueur et d'épaisseur décimétriques à métriques. Les filons les plus importantes sont le filon Baker, le filon Mersereau, le filon L4W et le filon Marleau (voir tableau 1, 2) et

Tableau 1 : Principales veines aurifères de la propriété Lac Arsenault en rainurages

Veine Longueur exposée (m) Largeur variable

(m) Direction

(°) Teneur moyenne

Au (g/t) Teneur moyenne

Ag (g/t) Baker 45 0.1 to 1.2 10 à 40 13.54 453.94 Mersereau 75 0.2 to 1.6 30 à 40 10.35 113.03 Marleau 76 0.1 to 1.1 5 à 15 5.59 - L4W 84 0.1 to 3.0 30 1.47 - Greek 11 0.5 à 3.0 110 à 135 0.65 - Source: Présente par Ressources Appalaches dans un rapport de 2005 (non publié) Toutes les données incluses dans ce qui précède ont été vérifiées par Bernard-Olivier Martel, P. Geo, directeur de l'exploration de la société, à travers la recherche et la compilation de tous les rapports disponibles pour les données historiques. La société n'a pas réanalysé les échantillons ou les intervalles de forage. ( voir communiqué de presse du 13 septembre 2018)

Tableau 2 : Principales veines aurifères de la propriété Lac Arsenault en forage

Veine Forage De (m) À

(m) Longueur ***

(m) Au (g/t) Ag (g/t) Source Baker AM1 114.9 115.4 0.5 8.75 91.88 GM 32162 Baker A-2 21.3 22.7 1.4 10 133.59 GM 32162 Baker A-3 29.6 32.8 3.2 3.63 12.28 GM 32162 Baker A-6 21.3 22 0.7 9.38 116.56 GM 32162 Baker A-7 31.5 36.1 4.6 3.44 21.88 GM 32162 Baker A-13 67.4 67.7 0.3 9.69 50.31 GM 32162 Baker A-12 14.8 15.5 0.7 11.88 46.56 GM 32162 Baker F05-01 31.5 32.2 0.7 16.85 96.2 * Baker F05-01 33.7 34 0.3 3.77 32.4 * Baker F05-01 34 34.55 0.55 15.9 115 * Baker F05-02 46.9 47.15 0.25 14.95 151 * Baker F05-03 56.7 56.9 0.2 11.95 51.1 * Baker F05-05 46.7 47.5 0.8 4.62 16 * Baker F05-07 44.05 44.3 0.25 9.47 358 * Baker F05-07 44.3 44.5 0.2 19.65 25.7 * Baker F05-07 44.5 44.7 0.2 16.15 65.6 * Baker F05-28 104 104.5 0.5 7.43 74.3 * Marleau 86-24 89.9 91.5 1.6 10.72 8.2 GM 45384 Marleau 86-24A 140.5 140.8 0.3 8.5 22.19 GM 45384 Mersereau A-9 39.1 39.3 0.2 3.25 15.31 GM 32162 Mersereau A-10 12 13.2 1.1 1.69 22.5 GM 32162 Mersereau A-19 8.5 9.8 1.2 43.75 29.69 GM 32162 Mersereau 86-14 19.9 20 0.2 7.31 34.38 GM 45384 Mersereau 86-26 25 25.1 0.1 8.5 64.06 GM 45384 Mersereau F05-15 34 34.4 0.4 5.37 13.9 * Mersereau F05-17 47.2 47.6 0.4 6.74 45.2 * Mersereau F05-24 25.1 25.6 0.5 4.83 * *: Presente par Ressources Appalaches dans un rapport de 2005 (non publié) **: Donnée technique non disponible ***: Longueur forées Toutes les données incluses dans ce qui précède ont été vérifiées par Bernard-Olivier Martel, P. Geo, directeur de l'exploration de la société, à travers la recherche et la compilation de tous les rapports disponibles pour les données historiques. La société n'a pas réanalysé les échantillons ou les intervalles de forage.

La minéralisation fut interprétée comme des filons aurifères mésothermaux avec des minéralisations contenues dans des veines en remplissage de faille rubanées (fault-fill veins) mises en place dans les grauwackes et les siltstones de la Formation d'Arsenault, d'âge Ordovicien moyen. Toutes les données incluses dans ce qui précède ont été vérifiées par Bernard-Olivier Martel, P. Geo, directeur de l'exploration de la société, à travers la recherche et la compilation de tous les rapports disponibles pour les données historiques. La société n'a pas réanalysé les échantillons ou les intervalles de forage.



Les veines sont associées à des zones de cisaillement senestres, fragiles-ductiles, orientées NNE, qui correspondent à des structures secondaires de la faille du Grand Pabos, une importante faille de décrochement dextre dans le sud de la péninsule, située à environ 500 mètres au nord de la propriété.

Les travaux historiques effectués sur la propriété du Lac Arsenault mènent aux observations suivantes:

Les filons minéralisés Baker, Mersereau, L4W et Marleau son spatialement associés à des zones de cisaillement fragile-ductile (L'orientation des filons est géométriquement compatible avec des zones de cisaillement senestres orientées entre N20 et N40, telles que l'on en retrouve en bordure des veines dans la plupart des tranchées),

associés à des zones de cisaillement fragile-ductile (L'orientation des filons est géométriquement compatible avec des zones de cisaillement senestres orientées entre N20 et N40, telles que l'on en retrouve en bordure des veines dans la plupart des tranchées), Les filons minéralisés sont décrits comme étant des veines de cisaillement ou des veines en remplissage de faille (fault-fill veins) associées plus spécifiquement aux cisaillements senestres N40, elles même des failles satellites de la faille du Grand Pabos.

des veines en remplissage de faille (fault-fill veins) associées plus spécifiquement aux cisaillements senestres N40, elles même des failles satellites de la faille du Grand Pabos. Les segments des filons orientés à un angle de 45 degrés par rapport aux zones de cisaillements senestres NNE semblent plus favorables pour le dépôt des métaux,

Des zones de cisaillement sont clairement postérieures aux filons et à l'événement hydrothermal,

Des veines de quartz d'extension avec des textures en peigne orientées parallèles au filon Baker sont plissées par une des zones de cisaillement senestre N40 suggérant que certains des cisaillement N40 post-datent les filons minéralisés.

Les relations chronologiques entre les veines et les zones de cisaillement sont importantes et apportent certains questionnements susceptibles de nous permettre de suivre la minéralisation latéralement et en profondeur. Il est donc primordial d’entreprendre une étude structurale dans le but de bien caractériser la déformation des filons, les déplacements possibles, l’orientation des plis et ce, pour suivre la minéralisation dans le futur.

Pour ce faire, un programme d’exploration fut élaboré :

Nettoyer les tranchées existantes

Réaliser de nouvelles tranchées sur des cibles d’anomalie de sol en As et Ag, des cibles extensions latéral des filons connus et des cibles de projections en surface de veines recoupées des forages historiques

Procéder à une cartographie de détails des tranchées historiques et récentes. Mettre un accent sur les structures

Réaliser un levé géochimique de sol (horizon b) dans le but de définir de nouvelles cibles anomales en As et Ag

Procéder à un levé magnétique de basse altitude héliporté ayant pour but d’identifier et interprété de nouvelles structures similaires aux zones minéralisées connues.

À propos de Gespeg Resources Inc.: Gespeg est une société d'exploration minière spécialisée dans les métaux stratégiques et énergétiques et les régions sous-explorées « Gaspé, Chibougamau Québec». Avec une équipe de gestion dédiée, l’objectif de la Société est de créer de la valeur pour les actionnaires par la découverte de nouveaux gisements.

Bernard-Olivier Martel, P. Geo, directeur de l'exploration de la société, est une personne qualifiée (tel que ce terme est défini dans la Norme canadienne 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers) et a examiné et approuvé la divulgation technique contenue dans le présent document communiqué de presse.

