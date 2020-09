MONTRÉAL, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- « Lacez vos chaussures, enfilez vos vêtements turquoise et marchez à votre façon », telle est la devise de la 18e Randonnée annuelle de Cancer de l’ovaire Canada pour appuyer la vision de l’organisme : que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire puissent vivre pleinement, plus longtemps et en meilleure santé.



Lancée en 2002 et tenue chaque année en septembre, lemois de sensibilisation au cancer de l’ovaire, la Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada est l’activité la plus importante et la plus puissante en son genre au pays. C’est la seule marche au Canada visant à braquer tous les projecteurs sur le cancer de l’ovaire, à recueillir des fonds pour aider les femmes qui en sont atteintes et à susciter le changement. La Randonnée implique quelque 7 000 participants dans 35 collectivités à l’échelle nationale et a permis de recueillir un total de 29 millions de dollars depuis sa création, il y a près de 20 ans.

Même si les restrictions liées à la COVID-19 et les directives de santé publique ont changé l’activité cette année, les sœurs turquoise (des femmes ayant reçu un diagnostic de la maladie), les bénévoles et les participants de l’ensemble du pays sont toujours aussi déterminés et prêts à faire en sorte que la Randonnée continue – de façon sécuritaire, virtuelle, tous réunis par un but commun.

« L’adaptation à cette pandémie a été compliquée et difficile pour les Canadiens, mais aussi pour les organismes de bienfaisance en santé », déclare Elisabeth Baugh, directrice générale de Cancer de l’ovaire Canada. « La détermination, la force et le soutien de notre communauté et des Canadiens à notre cause en cette période tellement difficile nous ont convaincus qu’il était possible d’organiser une Randonnée cette année. Notre communauté a démontré qu’elle pouvait relever tous les défis – nous avons l’habitude de nous retourner et d’innover. »

La Randonnée virtuelle : mode d’emploi

La « Randonnée de l’espoir de Cancer de l’ovaire Canada : l’édition virtuelle », qui porte bien son nom, se déroulera cette année le dimanche 13 septembre. Les participants d’un bout à l’autre du pays sont invités à marcher individuellement dans leur propre quartier ou à se réunir en petits groupes, en respectant les directives des autorités sanitaires locales, et à tirer parti des plateformes en ligne pour recueillir des fonds et solliciter des appuis.

« Marchez à votre façon » peut vouloir dire plusieurs choses – une marche, une course, une randonnée à bicyclette ou en fauteuil roulant autour du pâté de maisons, à votre repaire préféré pour la fin de semaine, ou même un jogging lent ou rapide sur un tapis roulant. Quelle que soit l’option qu’ils choisissent, les participants sont invités à prendre des photos de leur Randonnée et à les partager dans les médias sociaux en utilisant le mot-clic #RandonneeDeLespoir. Une affiche « Je marche pour... » virtuelle est déjà disponible sur le site Web de Cancer de l’ovaire Canada pour faciliter le partage de messages inspirants. Cancer de l’ovaire Canada organisera également des cérémonies de clôture en ligne et virtuelles plus tard au cours de la journée, comprenant des performances musicales, des divertissements, un mot de bienvenue de la directrice générale Elisabeth Baugh, des messages de sœurs turquoise d’un bout à l’autre du pays, des remises de prix aux meilleurs collecteurs de fonds et plus encore.

Un lien personnel à la maladie l’incite à passer à l’action

Le cancer de l’ovaire coûte la vie à cinq femmes canadiennes tous les jours, et 3 000 femmes d’un bout à l’autre du pays reçoivent un diagnostic de la maladie tous les ans. Bettina Caroli, de Montréal, au Québec, s’est d’abord impliquée auprès de Cancer de l’ovaire Canada en 2019, quand elle a organisé un spin-a-thon en mémoire de sa tante Angela, décédée du cancer de l’ovaire en 2012. Pour passer à l’action, et rendre hommage à la mémoire de sa tante, elle organise la Randonnée locale.

« Ma tante était une force de la nature. C’était une femme forte, très drôle, qui n’avait peur de rien. J’ai toujours pensé, et bien, elle a le cancer, et on peut guérir du cancer. J’ai appris que ce n’était pas toujours le cas avec le cancer de l’ovaire. Il faut en apprendre davantage et financer plus de recherches pour contribuer à sauver plus de femmes, déclare Bettina. On doit trouver d’autres réponses et c’est pourquoi je suis déterminée à diriger la Randonnée dans ma communauté. »

Il est encore temps de vous inscrire, ou de faire un don à la Randonnée 2020 aujourd’hui sur randonneecancerdelovaire.ca .

À propos de Cancer de l’ovaire Canada

Cancer de l’ovaire Canada défend la santé et le bien-être des femmes atteintes du cancer de l’ovaire et de celles qui en sont à risque tout en favorisant la progression de la recherche pour sauver des vies.

Cancer de l’ovaire Canada est la seule organisation nationale vouée à vaincre cette maladie, et à faire en sorte que les femmes atteintes du cancer de l’ovaire et celles qui en sont à risque vivent pleinement, plus longtemps et en meilleure santé. www.ovairecanada.org

Contact média principal :

Esteban Bongiovanni, Directeur, Québec- Director, Quebec, Cancer de l’ovaire Canada

ebongiovanni@ovairecanada.org

Numéro sans frais : 438.874.5557