SELSKABSMEDDELELSE

Meddelelse nr. 7/2020

Fjerritslev, 10. september 2020

Storaktionærmeddelelse i henhold til § 30 i lov om kapitalmarkeder

Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S har modtaget meddelelse om, at Roed Invest 1 ApS, cvr.nr 37168467, gennem det kontrollerede selskab, Roed Invest ApS, cvr.nr 19997200, efter gennemførelse af køb af 2,05% af aktiekapitalen i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S d. 9. september 2020, nu besidder 51,74% af aktiekapitalen og 79,34% af stemmerne i Svejsemaskinefabrikken Migatronic A/S.

Med venlig hilsen

Svejsemaskinefabrikken

MIGATRONIC A/S

Niels Jørn Jakobsen

Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål omkring meddelelsen kan rettes til:

Adm. direktør Niels Jørn Jakobsen, telefon 96 500 600.

Vedhæftet fil