Les présentations virtuelles sont centrées sur l’intelligence émotionnelle en matière de sécurité aérienne, sur le leadership et sur les distractions, sur le rehaussement de la culture organisationnelle, et plus encore

Cet événement phare dans le domaine de la sécurité fait la promotion de l’apprentissage continu pour mettre en lumière les plus récentes connaissances en la matière disponibles dans toute l’industrie

La 24 e édition du colloque Safety Standdown de Bombardier marque presque un quart de siècle de gouvernance de la sécurité aérienne

Une série de causeries instructives sur la sécurité avant l’événement viennent renforcer le thème du colloque de 2020

MONTRÉAL, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24e colloque annuel Safety Standdown de Bombardier, l’une des conférences les plus complètes de l’industrie de l’aviation sur la sécurité, aura lieu le 21 octobre – et l’édition de cette année sera entièrement virtuelle.

Le thème de cet événement virtuel spécial est « Sécurité : Vision de 20/20 », ce qui invite les professionnels et entreprises du secteur de l’aviation à se demander comment faire de leur vision d’une organisation plus sûre et plus efficace une réalité – en mettant la théorie en pratique.

« Depuis plus de 20 ans, Bombardier est en tête de l’industrie pour ce qui est de fournir aux professionnels de l’aviation une formation axée sur les connaissances, et l’événement virtuel de cette année s’appuie sur ce très important objectif », a déclaré Andy Nureddin, vice-président du Soutien à la clientèle de Bombardier Aviation. « Bien que nous ayons changé le format de cette année pour assurer la sécurité et la sûreté des participants, le but de Safety Standdown est maintenu – promouvoir une collectivité de professionnels de l’aviation qui s'engagent à apprendre tout au long de leur carrière et à diffuser des normes plus élevées de sécurité et de professionnalisme dans toute l'industrie. Je suis convaincu que notre nouveau format continuera de souligner cette prémisse essentielle. »

Le nouveau format virtuel réunit quelques-uns des participants les plus connus de Safety Standdown par le passé – dont Dr Tony Kern, Dre Amy Grubb, et Dr Antonio Cortés, avec un nouveau membre, Dr Steven J. Stein – pour exposer les notions plus larges et plus abstraites de la sécurité qui n’ont pas toujours une vision de 20/20 pour permettre aux techniciens d’entretien, aux pilotes, aux répartiteurs, aux gestionnaires des programmes de sécurité ou aux dirigeants responsables de concevoir et de mettre en œuvre des améliorations de sécurité.

D’ici à la tenue de l’événement virtuel, l’équipe de Safety Standdown a organisé une série de causeries toutes les deux semaines sur certains aspects essentiels de la sécurité. Pour en savoir plus sur l’une des conférences les plus connues de l’industrie en matière de sécurité, le colloque Safety Standdown de Bombardier, et pour visionner les causeries sur la sécurité en direct, ou en différé, visitez la section des séminaires du site Web de Safety Standdown ici .

À propos de Safety Standdown

Conçu initialement en 1996 comme événement de formation sur la sécurité axé sur les facteurs humains pour l’équipe des vols de démonstration Learjet, le colloque Safety Standdown a rapidement acquis une réputation d’excellence au-delà de la clientèle de Bombardier. En 1999, en réponse à l’intérêt croissant au sein de l’industrie, Bombardier ouvrait ces colloques à tous les pilotes. En 2010, le programme Safety Standdown s’est élargi au-delà des colloques en devenant un programme global sur les facteurs humains qui offre des ressources en ligne tout au long de l’année. Depuis 1996, on dénombre plus de 10 000 professionnels de l’aviation d’entreprise, commerciale et militaire qui ont participé aux colloques Safety Standdown en direct et par webdiffusion dans le monde entier, notamment au Brésil, au Canada, en Chine, aux États-Unis, au Mexique et en Suisse. Au fil des ans, l’accès à Safety Standdown est resté gratuit pour tous les professionnels de l’aviation, car la sécurité est un engagement prioritaire pour le public voyageur.

