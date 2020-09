-- Nieuwe verbeteringen op basis van wetenschappelijke prognoses zorgen voor baanbrekende detectie- en responsprestaties --



ATLANTA, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Ridge , een van de marktleiders op het gebied van oplossingen voor supply chain planning en prijsbepaling, kondigde vandaag de algemene beschikbaarheid aan van zijn nieuwste product, Supply Chain Planning 180. Release 180 maakt gebruik van nieuwe zelflerende technologie en kunstmatige intelligentie (AI) die de wetenschap achter de mogelijkheden van Demand Sensing ontsluiten: Demand Classification Enhancement, Intermittent Demand Forecasting en Intelligent Min/Max Replenishment.

"Supply Chain Planning 180 is het resultaat van de voortdurende investering door Blue Ridge in innovatie om de wetenschap van detectie en prognoses te onderzoeken," aldus Jim Byrnes, Chief Executive Officer, Blue Ridge Global. "Deze softwarerelease is een direct resultaat van ideeënvorming en het gezamenlijk ontwikkelen van oplossingen voor klanten en partners binnen de Blue Ridge-gemeenschap. Met deze nieuwe AI en zelflerende technologie kunnen onze klanten sneller profiteren van de kansen die zich voordoen in deze snel veranderende markt, die ze anders zouden missen."

Blue Ridge Supply Chain Planning Release 180 bevat onder meer het volgende:

Demand Classification Enhancement maakt gebruik van vraagpatronen, waaronder de levenscyclus van producten, waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding, volatiliteit en snelheid van de vraag. Het Demand Classification-proces wordt nu gebruikt om extra besluitvormingsprocessen aan te sturen bij prognoses, waardoor kopers niet langer seizoensprofielen opnieuw hoeven uit te voeren.



maakt gebruik van vraagpatronen, waaronder de levenscyclus van producten, waarbij rekening wordt gehouden met de spreiding, volatiliteit en snelheid van de vraag. Het Demand Classification-proces wordt nu gebruikt om extra besluitvormingsprocessen aan te sturen bij prognoses, waardoor kopers niet langer seizoensprofielen opnieuw hoeven uit te voeren. Intermitting Demand Forecasting (IDF) maakt onderscheid tussen vraagovereenkomsten en variatieruimten, wat een robuuste/stabiele prognose, een consistentere veiligheidsvoorraad en minder overreactie op prognoses van nul vraag oplevert.



maakt onderscheid tussen vraagovereenkomsten en variatieruimten, wat een robuuste/stabiele prognose, een consistentere veiligheidsvoorraad en minder overreactie op prognoses van nul vraag oplevert. Intelligent Min/Max (IMM) Replenishment is een fundamenteel andere benadering van de omgang met intermitterende en traag lopende SKU's. In plaats van een prognosebenadering, benadert IMM het probleem vanuit de service- en voorraadniveaus om het perspectief van de klantervaring te ondersteunen, terwijl het automatisch beheer van long-tail-artikelen eenvoudiger maakt, voor een beter voorraad- en serviceniveau.

Blue Ridge Cloud-Native Supply Chain Planning zorgt voor volledig geconfigureerde orders en economisch geoptimaliseerde bedrijfsdoelen voor een toekomstige termijn tot 24 maanden. Deze nauwkeurige orderprognoses zijn volledig geautomatiseerd zonder tussenkomst van de gebruiker en voldoen aan orderschema's, afrondingsvereisten op SKU-niveau en beperkingen op orderniveau. De oplossing voorspelt de dagelijkse winkelvraag, distributiecentrumvraag, ontvangsten en de aanwezige voorraad om het optimale schema samen te stellen, waarbij het rekening houdt met de unieke dynamiek van elk artikel, elke locatie, ieder kanaal en elke leverancier.

Over Blue Ridge

Blue Ridge Supply Chain Planning- en Price Optimization-oplossingen stellen distributeurs en detailhandelaren in staat om te profiteren van onontdekte marges door bedrijfsbrede voorraadintelligentie, -automatisering en -synchronisatie. Blue Ridge combineert op unieke wijze vraagprognoses met prijsstrategieën, zodat bedrijven proactief inzicht krijgen in zaken die anders onvoorspelbaar zouden zijn en de juiste voorraad met de juiste prijzen voor de gehele mix kunnen toewijzen om de verkoop- en eindresultaten te bevorderen. In een wereld waarin verandering de enige constante is, biedt Blue Ridge meer zekerheid, meer snelheid en meer garanties - zodat bedrijven de reden achter de aanschaf kunnen zien en sneller kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen. Daarom vertrouwen grote detailhandelaren en distributeurs op Blue Ridge voor een beter voorspelbare toekomst. Ga voor meer informatie naar www.blueridgeglobal.com .

