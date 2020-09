SASKATOON, Saskatchewan, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- DEEP Earth Energy Production Corp. (la “Société” ou “DEEP”) est heureuse d’annoncer que le programme d’essais de débit printemps/été indique que la température et les débits du réservoir géothermique de la formation de Deadwood sont suffisants pour supporter plusieurs installations géothermiques. Ce mois-ci DEEP commencera le forage du puits horizontal le plus profond à ce jour de l’histoire de la Saskatchewan et permettant l’installation d’une pompe submersible de grand diamètre. Ce puits constituera la première étape de la construction de la première installation géothermique au Canada. La technologie de production d’électricité de départ est en cours d’élaboration pour permettre l’autoproduction immédiate, en fournissant l’électricité nécessaire au forage, aux essais et aux activités de construction de la première centrale électrique géothermique de 20 mégawatts (MW) du basin Williston, qui pourra fournir suffisamment d’électricité pour alimenter environ 20 000 foyers.

* Une vidéo d’imagerie thermique prise par drone le 20 août montrant le test de production et de la boucle d’injection entre les puits Border-3 et Border-1 peut être visionnée ici .

En plus de la production d’énergie géothermique, DEEP poursuit l’utilisation du gaz d’éruption résiduel des champs pétrolifères et de la production d’énergie solaire pour alimenter les besoins internes et externes de l’installation en matière d’énergie parasite (tours de refroidissement, éclairage, pompes). Ce centre d’alimentation électrique, unique à l’échelle mondiale, produirait de l’électricité de base propre tout en réduisant considérablement les émissions de combustibles fossiles. Grâce à l’expertise locale de classe mondiale en forage de champs pétrolifères, ce projet est un premier pas du Canada dans l’importante transition énergétique vers l’énergie propre. Ce premier champ de 20 MW devrait compenser environ 114 000 tonnes métriques de CO2 par an, l’équivalent de l’élimination de la circulation de 32 000 voitures par an.

D’importants développements de serres par les secteurs privés et publics, qui encouragent la recherche en cultures diversifiées et à forte valeur ajoutée, augmentent la rentabilité des exploitations agricoles, et offrent des produits cultivés localement, utiliseront la chaleur résiduelle de ce projet, fournissant d’importantes possibilités d’emploi locaux et répondant aux préoccupations nationales en matière de sécurité alimentaire. « La vision de DEEP de construire 100 MW d’énergie géothermique et de promouvoir le développement de serres pourrait être une nouvelle industrie d’un milliard de dollars pour le sud-est de la Saskatchewan », a déclaré Kirsten Marcia, présidente et directrice générale de DEEP.

« C’est une première pour le Canada – et c’est le début de quelque chose de grand. L’énergie géothermique peut créer beaucoup d’emplois dans l’Ouest canadien et partout au pays – tout en nous aidant à atteindre une consommation énergétique nette zéro », a souligné l’honorable Seamus O’Regan, ministre de Ressources naturelles Canada.

Les forages et essais d’hiver préalables démontrent que le vaste et prévisible aquifère sédimentaire à la base du basin Williston peut subvenir aux besoins de plusieurs installations géothermiques de base de 20 MW. Les tests d’écoulement et d’injection ont démontré des résultats cohérents et répétables dans la formation de grès de Deadwood. Les essais effectués au puits Border-4, situés à 7 kilomètres à l’ouest du site principal du projet, ont démontré les mêmes taux de production constants.

Tel que présenté dans la vidéo du lien fourni ci-dessus, le premier test en « boucle » de production et d’injection géothermique au Canada fonctionne depuis le 31 juillet 2020, en utilisant Border-3 comme puits de production et Border-1 comme puits d’injection. Les réservoirs et les puits – qui sont séparés par environ 750m - fonctionnent selon les attentes ou voir même mieux et sans problèmes opérationnels. De la saumure chaude (122ºC) est amenée à la surface à partir d’une profondeur verticale d’environ 3 500 mètres (m) à l’aide d’une pompe submersible électrique (ESP) installée à une profondeur de 2 800 m. À la surface, la saumure passe par des réservoirs de confinement avant d’être réinjectée dans la même formation. Un traceur chimique injecté dans Border-1 au début de l’essai en boucle et l’échantillonnage quotidien de l’eau fournissent des données cruciales pour mieux comprendre la dynamique du débit des fluides et les paramètres du réservoir.

DEEP a achevé un concept préliminaire du sous-sol qui optimise l’espacement et la configuration des puits pour produire 20 MW d’énergie géothermique en utilisant dix puits horizontaux (6 producteurs et 4 injecteurs). Chaque puits sera foré à une profondeur verticale d’environ 3,5 kilomètres (km) et à une longueur horizontale d’environ 2 km.

La zone de développement souterrain pour chaque bloc de 20 MW mesure environ 5 x 8 km, alors que la zone perturbée en surface est d’environ 300 x 300 mètres. Ce concept novateur a été développé par le Dr Matthew Minnick, de RESPEC Inc., et Leo Groenewoud, directeur de l’exploration et des géosciences de DEEP. Dave Brown, de Frontier Project Solutions, a élaboré le concept initial des puits, de l’ingénierie et des détails opérationnels liés aux puits de développement. Afin d’évaluer la faisabilité, l’ingénierie du réservoir sera effectuée par GeothermEx Inc. (une société Schlumberger) et l’ingénierie des installations de surface sera entreprise par Enerpro Engineering Inc.

Le puits horizontal imminent - Border-5HZ - est conçu pour optimiser les taux de flux et le contact avec le réservoir. Une fois l’essai en boucle en cours terminé, Border-3 sera converti afin d’être utilisé comme puits d’injection pour permettre un test en boucle à échelle commerciale complète, produisant à partir de Border-5HZ et injectant dans Border-1 et Border-3. Border-2B servira de puits de surveillance.

« Nous produiront suffisamment de volume à température élevée à partir de ce premier puits horizontal pour générer de l’énergie en utilisant la technologie de cycle de Rankine à caloporteur organique », a déclaré Kirsten Marcia, présidente et directrice générale. « Nous sommes en cours de nous procurer un système temporaire de 200 à 400 kilowatts, pour fournir de l’énergie sur le site pendant l’imminente phase de construction. C’est une étape excitante. »

Les études d’ingénierie pour les installations ressources et de surface afin de confirmer la faisabilité du premier projet de 20 MW devraient être terminées au premier trimestre de 2021. Ces analyses de faisabilité seront basées en grande partie sur les résultats de l’essai en boucle du puits horizontal à grand volume, et mèneront à la conception finale de la construction dans le rapport de faisabilité finançable.

DEEP reconnait avec gratitude le soutien continu de Ressources naturelles Canada pour le financement annoncé en 2019 et pour son appui soutenu au développement du premier projet d’énergie géothermique au Canada. En redéployant l’expertise de calibre mondial des champs pétrolifères pour un projet d’énergie renouvelable pour la première fois au Canada, ce financement fédéral offre des possibilités d’emploi dans un secteur durement touché par les pertes d’emplois. Les nouvelles opportunités créées par ce projet d’énergie géothermique, comme le chauffage de serres et la pisciculture aquacole, fourniront un élan économique bienvenu pour la province.

Nous sommes aussi très reconnaissants pour l’appui continuel du gouvernement de la Saskatchewan envers l’industrie énergétique de la province. Avec leur support, le projet d’énergie propre innovant de DEEP démontrera la durabilité énergétique pour la Saskatchewan, en progressant vers ses objectifs de réduction de ses émissions. Comme beaucoup d’autres projets énergétiques, les progrès du projet d’énergie géothermique de DEEP n’auraient pas pu aller de l’avant sans le soutien et les conseils du ministère de l’Énergie et des Ressources, du ministère de l’Environnement et de SaskPower. Travaillant ensemble, les processus réglementaires et de délivrance de permis pour l’énergie géothermique ont été développés, facilitant le progrès pour la production d’énergie géothermique et les utilisations innovantes de la chaleur géothermique pour des opportunités de cultures vivrières durables.

* Vidéo et photographies accessibles par Dropbox ici :

Pour plus d’informations, veuillez visiter le site web de DEEP à www.deepcorp.ca ou contactez :

La présidente et directrice générale, Kirsten Marcia : (306) 261-6979, kmarcia@deepcorp.ca

Les relations publiques et avec les médias, Cynthia Block : (306) 230-8262, cynthia@blockcommunications.ca

Mise en garde relative aux déclarations et informations financières prospectives :

Certaines déclarations et informations qui figurent dans ce communiqué de presse peuvent être des déclarations prospectives ou des énoncés des attentes futures fondés sur les renseignements disponibles actuellement. Ces déclarations sont de leur nature sujettes à des risques et à des incertitudes. Des facteurs tels que l’évolution de la situation économique générale, les conditions futures du marché, les pertes catastrophiques inhabituelles, les changements sur les marchés financiers et d’autres circonstances peuvent faire en sorte que les événements ou les résultats réels soient sensiblement différents de ceux prévus par ces déclarations. DEEP, y-compris ses administrateurs ou dirigeants, n’offre aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, quant à l’exactitude, l’exhaustivité ou la mise à jour de ces déclarations. Par conséquent, en aucun cas DEEP ou ses administrateurs ou dirigeants ne seront responsables envers quiconque de toute décision ou de toute mesure prise en rapport avec les renseignements et/ou les déclarations contenues dans la présente mise à jour ou pour tout dommages connexes. Vous devriez consulter vos conseillers professionnels avant de décider de prendre une décision de placement financier dans DEEP.

