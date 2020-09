FAIRFAX, Virginie, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des entreprises et dirigeants de haut niveau du monde entier ont été élus lauréats des prix Stevie® d'or, d'argent et de bronze dans le cadre des 17e International Business Awards® annuels, le seul programme international de récompenses pour les entreprises.



Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 3 800 candidatures soumises par des organisations établies dans plus de 60 pays.

Cette année, plus de 250 cadres à travers le monde ont été membres de 13 jurys de sélection des gagnants des Stevies.

Le plus grand vainqueur des Stevies d'or, d'argent et de bronze est la banque Yapı Kredi Bank de Turquie, avec 20 prix. Les autres gagnants de multiples prix notables sont LLYC (18), Ooredoo Group (16), Thai Life Insurance (14), PJ Lhuillier, Inc (13), Jeunesse Global (12), Makers Nutrition (12), Melco Resorts & Entertainment (10) et Türkiye İş Bankası (10).

LLYC, société de conseil en communications et en affaires publiques basée à Madrid, a remporté 9 prix Stevie d'or, soit plus que toute autre organisation du concours.

Toutes les entreprises du monde peuvent participer aux IBA et peuvent soumettre leurs candidatures dans un large éventail de catégories récompensant les réussites dans des domaines tels que la gestion, le marketing, les relations publiques, le service à la clientèle, les ressources humaines, les nouveaux produits, les technologies, les sites Web, les applications, les événements, et bien plus.

Le concours de cette année a rassemblé sur la base d'une participation gratuite tout un ensemble de catégories de réponses au COVID-19 afin de mettre à l'honneur les contributions des entreprises et des particuliers. Parmi les lauréats des prix Stevie dans ces catégories figurent Better2Know, CareAline Products, Diagnostic Robotics, Facebook India, l'université Howard, HP Inc., IBM, Mater, Multifly KFT., NCR Corporation, Shift3 Technologies et Trinity Services, entre autres.

Une liste complète de tous les lauréats des prix Stevie d'or, d'argent et de bronze 2020 par catégorie est disponible à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA .

Les prix seront remis lors d'une cérémonie virtuelle le mardi 1er décembre.

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les prix Stevie en Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les grands employeurs, les prix Stevie pour les femmes entrepreneurs et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 nominations émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Stevies reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards.com .



Contactez

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com