FAIRFAX, Va., Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards telah menganugerahkan penghargaan Gold, Silver, dan Bronze kepada organisasi dan eksekutif berprestasi di seluruh dunia dalam The 17th Annual International Business Awards®, satu-satunya program penghargaan bisnis internasional yang melibatkan bisnis di seluruh dunia.



Pemenang dipilih dari lebih dari 3.800 nominasi yang diajukan oleh organisasi di lebih dari 60 negara.

Dari total 250 eksekutif lebih di seluruh dunia, terpilihlah 13 juri untuk menentukan pemenang Stevie.

Juara umum Stevie tahun ini adalah Yapı Kredi Bank dari Turki, dengan keseluruhan total penghargaan Gold, Silver, dan Bronze sebanyak 20 penghargaan. Beberapa pemenang lain yang berhasil mengantongi lebih dari satu penghargaan adalah LLYC (18), Ooredoo Group (16), Thai Life Insurance (14), PJ Lhuillier, Inc (13), Jeunesse Global (12), Makers Nutrition (12), Melco Resorts & Entertainment (10), dan Türkiye İş Bankası (10).

LLYC, perusahaan konsultan komunikasi dan hubungan masyarakat global yang berkantor pusat di Madrid, Spanyol, menjadi organisasi yang paling banyak mengantongi penghargaan Gold Stevie Award dengan sembilan penghargaan.

Semua organisasi di seluruh dunia berhak bersaing dalam IBA, dan dapat mengirimkan entri dalam berbagai kategori prestasi dalam bidang manajemen, penghargaan pemasaran, hubungan masyarakat, layanan pelanggan, sumber daya manusia, produk baru, teknologi, situs web, aplikasi, acara, juga lainnya.

Kompetisi tahun ini menampilkan berbagai kategori Tanggap COVID-19 yang dapat diikuti secara gratis, untuk mengakui kontribusi berbagai organisasi dan individu. Pemenang Stevie dalam kategori ini meliputi Better2Know, CareAline Products, Diagnostic Robotics, Facebook India, Howard University, HP Inc., IBM, Mater, Multifly KFT., NCR Corporation, Shift3 Technologies, Trinity Services, dan lainnya.

Daftar lengkap pemenang penghargaan Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award 2020 berdasarkan kategorinya tersedia di www.StevieAwards.com/IBA .

Penghargaan akan diberikan dalam upacara penghargaan virtual pada Selasa, 1 Desember.

Tentang Stevie® Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards diikuti oleh lebih dari 12.000 peserta setiap tahunnya, dari organisasi di lebih dari 70 negara. Kompetisi Stevie diselenggarakan untuk memberikan pengakuan atas organisasi dari berbagai jenis dan ukuran, serta orang-orang dibelakangnya, juga untuk menghargai kinerja tempat kerja yang luar biasa di seluruh dunia. Pelajari lebih lanjut tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com .



Kontak

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com