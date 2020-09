バージニア州フェアファックス発, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界で唯一の包括的な国際ビジネス賞プログラムである第17回年次国際ビジネス大賞 (International Business Awards®) において、高い実績を上げる世界中の企業・団体や経営者がスティービー®賞 (Stevie® Award) のゴールド、シルバー、ブロンズの各賞に選出された。



受賞者は、60ヵ国以上の企業や団体から提出された3,800を超える推薦の中から選ばれた。

世界中の250人以上の経営者が 13の審査員団 に加わり、スティービー賞受賞者を決定した。

スティービー賞ゴールド、シルバー、ブロンズ全体での最優秀者は、20票を獲得したトルコのヤピ・クレディ銀行 (Yapı Kredi Bank) となった。 その他の注目すべき受賞者は次のとおりである。LLYC (18)、オレドーグループ (Ooredoo Group)(16)、タイ生命保険公社 (Thai Life Insurance)(14)、PJルリエ (PJ Lhuillier, Inc)(13)、ジュネスグローバル (Jeunesse Global)(12)、メーカーズニュートリション (Makers Nutrition)(12)、メルコリゾーツ&エンターテイメント (Melco Resorts & Entertainment)(10)、イシュバンク (Türkiye İş Bankası)(10)。

スペイン、マドリッドに本社を構えるグローバルコミュニケーションと広報に関するコンサルティング会社、LLYCが、他社をしのぐ9のスティービー賞ゴールドを受賞した。

世界中のあらゆる企業や団体が国際ビジネス大賞 (IBA) に参加する資格があり、経営、マーケティングアワード、広報、カスタマーサービス、人事、新製品、テクノロジー、Webサイト、アプリ、イベントなどの功績において、幅広いカテゴリーにエントリーできる。

今年のコンテストでは、無料でエントリーできる「COVID-19対応」カテゴリーが幅広く取り上げられ、企業・団体と個人の貢献を称えた。 これらのカテゴリーのスティービー受賞者には、Better2Know、CareAlineプロダクツ (CareAline Products)、ダイアグノスティック・ロボティクス (Diagnostic Robotics)、フェイスブック・インド (Facebook India)、ハワード大学 (Howard University)、HP(HP Inc.)、IBM、マータ (Mater)、マルチフライ (Multifly KFT.)、NCRコーポレーション (NCR Corporation)、Shift3テクノロジーズ (Shift3 Technologies)、トリニティサービス (Trinity Services) などが含まれる。

2020年度スティービー賞ゴールド、シルバー、ブロンズのカテゴリー別の受賞者一覧は、 www.StevieAwards.com/IBA に掲載されている。

12月1日火曜日にバーチャルでの授賞式が行われる。

スティービー®賞について



スティービー賞 (Stevie Awards) は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー・中東および北アフリカ賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス大賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材の世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。



