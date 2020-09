미국 버지니아주 페어팩스, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 탁월한 성과를 달성한 전세계 기업과 경영인들이 제16회 국제비즈니스대상(International Business Awards®)에서 금상, 은상, 동상 스티비 어워즈(Stevie® Award) 수상의 영예를 안았다. 본 상은 비즈니스와 관련된 전 분야를 아우르는 세계 유일의 국제 비즈니스 시상 프로그램이다.



수상자는 약 60개 국가의 기업이 제출한 3,800여개 후보 중에서 선정되었다.

올해 스티비 수상작 심사에는 전 세계에서 250여명의 전문가들이 총 13 개 부문 에 걸쳐 심사위원으로 참여했다.

금상, 은상, 동상 최다 수상자는 20개를 차지한 터키의 Yapı Kredi Bank다. 그 밖의 수상 기업은 LLYC (18), Ooredoo Group (16), Thai Life Insurance (14), PJ Lhuillier, Inc (13), Jeunesse Global (12), Makers Nutrition (12), Melco Resorts & Entertainment (10), Türkiye İş Bankası (10)다.

스티비 어워즈 금상 최대 수상 기업은 글로벌 커뮤니케이션 및 홍보 컨설팅 회사로 스페인 마드리드에 본사를 두고 있는 LLYC로 총 9개를 가져갔다.

국제비즈니스대상은 전세계 모든 기업에게 응모 자격이 주어지며 다양한 카테고리에 지원이 가능하다. 카테고리는 경영, 마케팅, 홍보, 고객 서비스, 인사 관리, 신제품, IT, 웹사이트, 앱, 이벤트 등이 있다.

올해 심사에는 코로나19 대응부문 카테고리가 신설되어 기업과 개인에 대해 시상한다. 해당 카테고리 스티비상 수상사는 Better2Know, CareAline Products, Diagnostic Robotics, Facebook India, Howard University, HP Inc., IBM, Mater, Multifly KFT., NCR Corporation, Shift3 Technologies, Trinity Services 등이다.

2020년도 카테고리별 금상, 은상, 동상 수상자 전체 명단은 www.StevieAwards.com/IBA 에서 확인할 수 있다.

수상자에게는 12월 1일 화요일 열리는 가상 어워즈에서 상이 수여된다.

The Stevie® Awards 개요

스티비 어워즈는 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 대상(German Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비대상(Stevie Awards for Women in Business), 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 7가지 프로그램으로 구성된다. 스티비 어워즈에는 매년 70여개국에서 1만 2천 명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com 를 확인하면 된다.



