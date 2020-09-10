弗吉尼亚州费尔法克斯郡, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界上唯一的国际综合企业奖励组织International Business Awards®在第17届年度大会上，向世界各地成就卓著的组织和高管Stevie®大奖得主颁发金奖、银奖和铜奖。



获奖者是从60多个国家/地区的组织提交的3800多个提名中遴选而出的。

今年，全球超过250名高管组成 13个评审团 来选出Stevie大奖得主。

收获Stevies金奖、银奖和铜奖奖项总数最多的是土耳其的Yapı Kredi Bank，共获20项大奖。其他获得多项大奖的获奖者有LLYC（18项）、Ooredoo Group（16项）、Thai Life Insurance（14项）、PJ Lhuillier, Inc（13项）、Jeunesse Global（12项）、Makers Nutrition（12项目）、Melco Resorts & Entertainment（10项）和Türkiye İş Bankası（10项）。

总部设在西班牙马德里的全球传播和公共事务咨询公司LLYC赢得9项Stevie金奖，比参与竞逐的任何其他组织获得的奖项都多。

世界各地的所有组织都有资格竞逐IBA大奖，可以针对管理、市场营销、公共关系、客户服务、人力资源、新产品、技术、网站、应用活动等方面的杰出成就，提交各种类别的参赛项目。

今年的竞逐包括一系列自由入围的新冠肺炎疫情应对类别，以表彰组织和个人的贡献。在这些类别中的Stevie大奖获得者包括Better2Know、CareAline Products、Diagnostic Robotics、Facebook India、Howard University、HP Inc.、IBM、Mater、Multifly KFT.、NCR Corporation、Shift3 Technologies和Trinity Services等。

若需获取按类别列出的所有2020年金奖、银奖和铜奖大奖得主的完整名单，请访问： www.StevieAwards.com/IBA 。

各奖项将在12月1日星期二举行的虚拟颁奖典礼上颁发。

关于Stevie® Awards大奖赛

Stevie Awards大奖赛授予以下八大奖项： 亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、中东和北非Stevie大奖、美国商务大奖、国际商务大奖、Stevie伟大的公司大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie大奖赛每年收到来自70多个国家/地区各组织的12000多个参赛项目。为了激励各种类型和规模的组织及其背后的人员，Stevies大奖赛表彰全球职场中的杰出成就。若需了解有关Stevie大奖赛的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。



联系人：

Nina Moore

Nina@StevieAwards.com