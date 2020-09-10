維珍尼亞州費爾法克斯, Sept. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 世界各地的高成就組織和高管在第 17 屆國際商業大獎®中被認定為金、銀、銅 Stevie® 獎獲獎者。這個一個世界範圍內的國際性、全方位商業獎勵計劃。



獲獎者來自 60 多個國家/地區超過 3,800 項提名。

全球有超過 250 名高管參加 13 個陪審團 確定今年的 Stevie 獲獎者。

整體來說，榮獲最多金級、銀級和銅級 Stervies 獎的得獎者主是土耳其的 Yapı Kredi 銀行，一共獲得 20 項。其他多位得獎者包括 LLYC (18)、Ooredoo Group (16)、Thai Life Insurance (14)、PJ Lhuillier, Inc (13)、Jeunesse Global (12), Makers Nutrition (12)、Melco Resorts & Entertainment (10) 及 Türkiye İş Bankası (10)。

LLYC 是一家總部位於西班牙馬德里的全球溝通和公共事務諮詢公司，贏得了九項 Stevie 金獎，而其獲得金獎的數目超過其他參賽機構。

全球所有機構均有資格參加國際商業獎項，並可以提交各種類別的參賽作品，包括管理獎、營銷獎、公共關係獎、客戶服務獎、人力資源獎、新產品獎、技術獎、網站獎、應用程式和活動等。

今年的比賽有一系列可免費參加的 COVID-19 回應類別，用來表彰不同機構和個人的貢獻。這些類別中的 Stevie 獲獎者包括 Better2Know、CareAline Products、Diagnostic Robotics、Facebook 印度、Howard University、HP Inc.、IBM、Mater、Multifly KFT、NCR Corporation、Shift3 Technologies 以及 Trinity Services 等。

如欲查看所有 2020 年金、銀和銅獎 Stevie 獎獲獎者的完整列表，請瀏覽以下網址 www.StevieAwards.com/IBA 。

獎項將在 12 月 1 日（星期二）的虛擬頒獎典禮上頒發。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、東中及北美獎、美國商業獎、國際商業獎 Stevie®獎、優良僱主 Stevie 獎、為商業女性而設的 Stevie 獎、銷售與客戶服務的 Stevie 獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的組織獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 表彰各種類型和規模的組織及其背後的人，表彰全球工作場所的傑出表現。欲瞭解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com .



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