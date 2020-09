TORONTO, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) est heureux d’annoncer les membres de son conseil d’administration pour 2020-2021.



L’IFIC a accueilli quatre nouveaux administrateurs à son assemblée annuelle. Bill Charles, président et chef de la direction, Placements mondiaux Maxfin, Pat Chiefalo, directeur général et chef, iShares Canada, Gestion d’actifs, BlackRock Canada, Éric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements inc., et Jason MacKay, chef, Relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada, ont été élus au conseil pour un mandat de trois ans.

« Il s’agit d’une période très difficile pour le secteur et pour l’économie dans son ensemble, et le conseil d’administration demeure entièrement déterminé à collaborer avec nos parties prenantes afin de trouver des solutions qui répondent le mieux aux besoins des investisseurs canadiens », a déclaré Carol Lynde, présidente du conseil d’administration. « Nous tenons également à remercier chaleureusement les membres sortants du conseil, Christopher Enright et Jonathan Durocher, pour leur importante contribution et leur engagement envers l’IFIC. »

La liste complète des membres du conseil d’administration de l’IFIC pour 2020-2021 se présente comme suit :

Carol Lynde (présidente du conseil), présidente et directrice de l’exploitation, Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

Rick Headrick (vice-président), président, Gestion d’actifs Capital International (Canada)

Ross Kappele (ancien président du conseil), vice-président à la direction et chef, Distribution, BMO Gestion d’actifs Canada

John Adams, chef de la direction, Les Placement PFSL du Canada

Karen Adams, présidente et chef de la direction, Fundserv

George Aguiar, président et chef de la direction, GP Wealth Management Corporation

Johanne Blanchard, vice-présidente et conseillère juridique, IG Gestion de patrimoine

Kathleen C. Bock, responsable de Vanguard pour les Amériques et directrice générale, Vanguard Canada

Paul Bourque, président et chef de la direction, Institut des fonds d’investissement du Canada

Sian Burgess, vice-présidente principale, Supervision des fonds, Fidelity Investments Canada s.r.i.

Marc Cevey, chef de la direction, Gestion globale d’actifs HSBC (Canada)

Bill Charles, président et chef de la direction, Placements mondiaux Maxfin

Nelson Cheng, chef de la direction, Sterling Mutuals Inc.

Pat Chiefalo, directeur général et chef, iShares Canada, Gestion d’actifs, BlackRock Canada

Jordy Chilcott, président, Placements mondiaux Sun Life

Bruce Cooper, chef de la direction, Gestion de Placements TD

Doug Coulter, président, RBC Gestion mondiale d’actifs Inc.

Judy Goldring, Présidente et chef de l’administration, Société de Gestion AGF

Stuart Graham, président et directeur général, PIMCO Canada

Duane Green, président et chef de la direction, Société de Placements Franklin Templeton (Canada)

Eric Hallé, vice-président régional, Est du Canada, Fonds Dynamique

Neal Kerr, vice-président principal et chef, Gestion d’actifs mondiale Scotia (Canada)

Bernard Letendre, chef, Gestion de patrimoine et d’actifs, Manuvie Canada et président et chef de la direction, Investissements Manuvie

Jason Mackay, chef, Relations avec les intermédiaires de gestion de patrimoine, Invesco Canada

Damon Murchison, vice-président principal et chef de distribution au détail, Placements Mackenzie

Bill Packham, président et chef de la direction, Patrimoine Aviso

Eric-Olivier Savoie, président et chef de la direction, Banque Nationale Investissements

David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d’actifs CIBC

Aujourd’hui, l’IFIC a également publié sa Revue de l’année, un document en ligne qui présente les principales étapes des efforts de recherche, de politique et de défense des intérêts de l’IFIC au cours de la période 2019-2020.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

