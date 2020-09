Selepas pengeraman selama tiga hari dalam model in vitro tisu bronkus manusia, ukuran menunjukkan opaganib telah merencatkan sepenuhnya pereplikaan virus SARS-CoV-2, setanding dengan remdesivir yang merupakan kawalan positif dalam kajian ini

Opaganib berada pada kedudukan yang unik sebagai rawatan dalam bentuk oral yang berpotensi untuk merawat COVID-19 dengan menggabungkan mekanisme tindakan antivirus dan antiradang yang berkesan, menyasarkan komponen sel hos dan mengurangkan kebarangkalian rintangan

Kajian klinikal Fasa 2/3 Global dan Fasa 2 A.S. terhadap opaganib sebagai rawatan pneumonia COVID-19 tahap teruk sedang dijalankan

Calon ubat COVID-19 RedHill yang kedua, RHB-107 (upamostat), sejenis perencat protease serina baharu telah berjaya merencatkan pereplikaan virus SARS-CoV-2 dalam model yang sama, sekali gus menyokong pemulaan kajian pesakit luar Fasa 2/3 A.S. yang dirancang untuk lewat tahun ini

TEL AVIV, Israel dan RALEIGH, N.C, Sept. 11, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) (“RedHill” atau “Syarikat”), sebuah syarikat biofarmaseutikal pengkhususan, mengumumkan pada hari ini bahawa opaganib1 telah menunjukkan perencatan berkesan terhadap SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Opaganib telah berjaya menyekat sepenuhnya pereplikaan virus dalam model in vitro tisu bronkus manusia. Opaganib ialah sejenis perencat sfingosina kinase-2 (SK2) berpilih dalam bentuk oral yang pertama dalam kelasnya, dengan kegiatan antiradang dan antivirus yang menyasarkan komponen sel hos, tidak terjejas oleh mutasi virus dan oleh itu mengurangkan kebarangkalian berlakunya rintangan. Buat masa ini, opaganib sedang dinilai dalam kajian klinikal Fasa 2/3 global dan Fasa 2 A.S. sebagai rawatan untuk pneumonia COVID-19 yang teruk.

Melalui kerjasama dengan University of Louisville Center for Predictive Medicine, opaganib telah dikaji dalam model 3D tisu sel epitelial bronkus manusia (EpiAirway™) yang menyerupai saluran pernafasan manusia dari segi morfologi dan fungsi, serta mirip model yang digunakan untuk menemukan SARS-CoV-22. Kajian ini telah direka bentuk untuk menilai keberkesanan in vitro opaganib dalam merencatkan jangkitan SARS-CoV-2 dan turut melibatkan kawalan positif remdesivir, sejenis ubat yang diketahui memiliki kegiatan antivirus.

Keputusan kajian ini menunjukkan kesan antivirus opaganib terhadap SARS-CoV-2 yang jelas dan meyakinkan. Opaganib telah menunjukkan kegiatan antivirus yang paling berkesan dibandingkan dengan sebatian lain yang turut diuji, termasuk kawalan positif, remdesivir. Rawatan sel yang dijangkiti SARS-CoV-2 telah merencatkan penghasilan virus tanpa menjejaskan keutuhan membran sel yang merupakan kayu ukur tahap keselamatan dan kebolehhidupan sel. Hal ini sekali gus mengukuhkan potensi opaganib sebagai ubat yang berpotensi untuk merawat pesakit COVID-19.

Grafik yang disertakan dengan pengumuman ini boleh didapati di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e60ced55-ca9d-4648-81cb-907be7571136

Berdasarkan ukuran yang dilakukan selepas pengeraman selama tiga hari, 1mg/ml opaganib (kepekatan dos yang memberikan kesan farmakologi) telah merencatkan sepenuhnya pereplikaan virus. Kegiatan opaganib yang berkesan ini setanding dengan data remdesivir yang bertindak sebagai kawalan aktif dalam kajian RedHill yang sejajar dengan data remdesivir yang telah diterbitkan3. Data daripada kajian ini sedang dalam perancangan untuk dihantar kepada jurnal tinjauan semula setara.

“Kegiatan antiradang opaganib yang telah ditunjukkan sebelum ini, digabungkan dengan kegiatan antivirus-SARS-CoV-2 khusus kami yang kini sudah terbukti memberikan mekanisme dwitindakan yang unik dan berpotensi besar untuk merawat pesakit COVID-19 dengan merencatkan pemacu utama kemelaratan penyakit tersebut, iaitu pereplikaan virus dan radang paru-paru,” kata Mark L. Levitt, M.D., Ph.D., Pengarah Perubatan di RedHill. “Data yang meyakinkan ini, menggunakan model tisu pernafasan manusia yang mempunyai kaitan fisiologi telah membuktikan potensi opaganib untuk merencatkan pereplikaan virus SARS-CoV-2, sekali gus mengesahkan hipotesis kajian klinikal Fasa 2/3 global dan Fasa 2 A.S. dan menyokong perbahasan kajian tersebut. Oleh yang demikian, kami sedang mempercepat perkembangan ke arah sasaran untuk menjana pakej data yang kukuh bagi membolehkan kemungkinan untuk menyokong pengizinan penggunaan kecemasan ubat tersebut untuk merawat COVID-19.”

Kajian Fasa 2/3 global yang berbilang pusat, terawak, dwibuta, berkumpulan selari, dan terkawal plasebo ini yang sedang dijalankan ( NCT04467840 ) untuk menilai opaganib sebagai rawatan pesakit pneumonia COVID-19 tahap teruk terus menerima pendaftaran peserta dengan sasaran hingga 270 orang pesakit yang memerlukan kemasukan ke hospital dan rawatan menggunakan bekalan oksigen tambahan. Kajian ini telah menerima kelulusan di Israel baru-baru ini dan sudah pun diluluskan di United Kingdom, Itali, Rusia dan Mexico, dengan peluasan lanjut sedang berlangsung.

Pada masa yang sama, kajian Fasa 2 A.S. terawak, dwibuta, dan terkawal plasebo di ( NCT04414618 ) terhadap opaganib dalam kalangan pesakit pneumonia COVID-19 mencatatkan pendaftaran melebihi 50%. Pendaftaran ini dijangka akan selesai dalam minggu-minggu yang mendatang. Baru-baru ini, suatu Jawatankuasa Pemantauan Keselamatan bebas yang telah dijadualkan lebih awal telah menyarankan kajian tersebut diteruskan tanpa perubahan. Kajian tersebut yang tidak dikuasakan untuk keertian statistik bakal mendaftarkan hingga 40 orang pesakit yang memerlukan kemasukan ke hospital dan bekalan oksigen tambahan.

Syarikat sedang dalam perbincangan dengan agensi-agensi kerajaan A.S. untuk meraih dana bagi menyokong kemajuan pesat opaganib ke arah kelulusan penggunaan ubat tersebut dalam situasi kecemasan.

Selain opaganib, kajian in-vitro RedHill juga menilai kegiatan antivirus ubat percubaan Fasa-2-nya, RHB-107 (upamostat), sejenis perencat protease serina yang aktif menyasarkan beberapa protease serina manusia telah menunjukkan keberkesanan ubat tersebut dalam merencatkan pereplikaan virus SARS-CoV-2. Suatu kajian Fasa 2/3 A.S. terhadap RHB-107 yang melibatkan pesakit luar sedang dalam perancangan untuk dilancarkan lewat tahun ini.

“Protease selular hos memainkan peranan penting dalam proses pemasukan SARS-CoV-2 ke dalam sel dan mempunyai peranan khusus mengaktifkan protein pepaku (S) SARS-CoV-2, yang merupakan unsur penting dalam percantuman membran sel virus dan hos semasa pemasukan virus,” kata Terry F. Plasse MD, Pengarah Perubatan di RedHill. “RHB-107 telah menunjukkan kegiatan antivirus yang mantap dengan pereplikaan virus direncatkan dengan cukup kuat bergantung pada dos dan kepekatan yang memberikan kesan dari sudut farmakologi. Seperti opaganib, RHB-107 (upamostat) biotersedia dalam bentuk oral dan oleh itu menjadikannya sesuai untuk kegunaan pesakit dalam dan pesakit luar.”

Keputusan kajian praklinikal terhadap opaganib dan RHB-107 masih di peringkat awal dan diberikan kepada Syarikat oleh pihak ketiga yang bebas berikutan analisis bebas awal dan kekal tertakluk pada semakan dan analisis data tambahan dan eksperimen yang mungkin dapat menyokong kajian berkenaan.

Perihal Opaganib (ABC294640, Yeliva®)

Opaganib, sejenis entiti kimia baharu, ialah sejenis perencat sfingosina kinase-2 (SK2) berpilih proprietari, pertama dalam kelasnya, dan dalam bentuk oral, dengan kegiatan antikanser, antiradang, dan antivirus yang menyasarkan pelbagai indikasi onkologi, virus, keradangan, dan gastrousus.

Opaganib telah dikategorikan sebagai Ubat Yatim oleh FDA A.S. bagi rawatan kolangiokarsinoma dan sedang dinilai dalam kajian Fasa 2a dalam kolangiokarsinoma lanjutan serta kajian Fasa 2 dalam. Opaganib juga sedang dinilai dalam suatu kajian global Fasa 2/3 dan kajian Fasa 2 A.S. sebagai rawatan koronavirus (COVID-19).

Data praklinikal telah menunjukkan kegiatan antiradang dan antivirus bagi opaganib, serta potensinya untuk mengurangkan masalah keradangan paru-paru, seperti pneumonia, di samping meredakan kerosakan akibat fibrosis pulmonari. Opaganib telah menunjukkan kegiatan antivirus yang berkesan terhadap SARS-CoV-2, virus yang menyebabkan COVID-19. Opaganib telah merencatkan sepenuhnya pereplikaan virus tersebut dalam suatu model in vitro tisu bronkus paru-paru manusia. Selain itu, kajian in vivo praklinikal4 turut membuktikan opaganib telah mengurangkan kadar kematian akibat jangkitan virus influenza serta mengurangkan kecederaan paru-paru yang berpunca daripada Pseudomonas aeruginosa dengan mengurangkan paras IL-6 dan TNF-alpha dalam bendalir turasan bronkoalevolus.

Opaganib asalnya dibangunkan oleh Apogee Biotechnology Corp. yang terletak di A.S. dan telah berjaya melalui pelbagai kajian praklinikal dalam model onkologi, keradangan, gastrousus, perlindungan daripada ancaman radioaktif, termasuk kajian klinikal Fasa 1 melibatkan pesakit kanser tumor pejal peringkat lanjut dan kajian mieloma berbilang Fasa 1.

Dalam program penggunaan berbelas kasihan, pesakit COVID-19 (menurut klasifikasi skala ordinal WHO) telah dirawat dengan opaganib di sebuah hospital terkemuka di Israel. Data daripada rawatan kumpulan pesakit COVID-19 tahap teruk menggunakan opaganib ini telah diterbitkan2. Analisis hasil rawatan menunjukkan manfaat ketara kepada pesakit yang dirawat dengan opaganib melalui program penggunaan berbelas kasihan berdasarkan hasil klinikal serta penanda keradangan dibandingkan dengan padanan retrospektif menggunakan kumpulan kawalan kes di hospital yang sama. Semua pesakit dalam kumpulan yang dirawat dengan opaganib telah dibenarkan keluar dari hospital tanpa memerlukan bantuan pernafasan mekanikal. Sebaliknya, 33% daripada kumpulan kawalan kes yang dipadankan telah memerlukan bantuan pernafasan mekanikal. Tempoh sapih median kanula hidung beraliran tinggi telah disingkatkan kepada 10 hari dalam kumpulan yang dirawat dengan opaganib berbanding kumpulan kawalan kes yang mengambil masa 15 hari.

Pembangunan opaganib telah disokong oleh geran dan kontrak daripada agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan A.S. yang dianugerahkan kepada Apogee Biotechnology Corp., termasuk daripada NCI, BARDA, Jabatan Pertahanan A.S. dan Pejabat Pembangunan Produk Yatim FDA.

Kajian terhadap opaganib yang masih dijalankan didaftarkan di www.ClinicalTrials.gov , sejenis perkhidmatan dalam talian oleh Institut Kesihatan Kebangsaan yang menyediakan capaian kepada maklumat berkaitan kajian klinikal tajaan awam mahupun swasta untuk kegunaan masyarakat.

Perihal RHB-107 (upamostat)

RHB-107 ialah perencat proprietari, pertama dalam kelasnya yang berkesan dalam bentuk oral bagi beberapa protease serina dengan kesan antivirus serta potensinya untuk melindungi tisu yang terbukti. Gabungan tindakan yang bersifat antivirus dan berpotensi untuk melindungi tisu ini menjadikannya calon yang kuat untuk dinilai sebagai rawatan jangkitan COVID-19. Di samping itu, RHB-107 juga berpotensi merawat kanser, penyakit radang paru-paru dan gastrousus. RHB-107 telah menjalani beberapa kajian Fasa 1 dan dua kajian Fasa 2, sekali gus membuktikan profil keselamatan klinikalnya untuk lebih daripada 300 orang pesakit. RedHill telah memperoleh segala hak eksklusif ke atas RHB-107, kecuali di China, Hong Kong, Taiwan dan Macao, daripada Heidelberg Pharmaceuticals dari Jerman (dahulunya WILEX AG) bagi semua indikasi.

Perihal RedHill Biopharma

RedHill Biopharma Ltd. (Nasdaq: RDHL ) ialah sebuah syarikat biofarmaseutikal khas yang memberikan tumpuan kepada penyakit gastrousus. RedHill mempromosikan ubat gastrousus Movantik® bagi mengatasi masalah sembelit akibat penggunaan opioid dalam kalangan orang dewasa5, Talicia® untuk merawat jangkitan Helicobacter pylori (H. pylori) dalam kalangan orang dewasa6, dan Aemcolo® bagi merawat cirit-birit pengembara dalam kalangan orang dewasa7. Program pembangunan peringkat lewat klinikal RedHill yang utama merangkumi: (i) RHB-204, dengan kajian Fasa 3 terancang yang penting terhadap jangkitan mikobakteria bukan tuberkulus (NTM); (ii) opaganib (Yeliva®), perencat SK2 berpilih yang pertama dalam kelasnya yang menyasarkan pelbagai indikasi dengan program Fasa 2/3 untuk COVID-19 dan kajian Fasa 2 untuk kanser prostat dan kolangiokarsinoma yang sedang dijalankan; (iii) RHB-104, dengan keputusan yang positif daripada kajian Fasa 3 yang dijalankan buat pertama kalinya terhadap penyakit Crohn; (iv) RHB-102 (Bekinda®), dengan keputusan positif daripada kajian Fasa 3 untuk gastroenteritis akut dan gastritis serta keputusan positif daripada kajian Fasa 2 untuk IBS-D; (v) RHB-107, perencat protease serina peringkat Fasa 2 yang pertama dalam kelasnya yang menyasarkan penyakit kanser dan keradangan gastrousus dan juga sedang dinilai untuk COVID-19 dan (vi) RHB-106, sejenis penyediaan untuk usus yang dilindungi kapsul. Maklumat lanjut tentang Syarikat boleh didapati di www.redhillbio.com .

Keputusan kajian praklinikal terhadap opaganib dan RHB-107 masih di peringkat awal dan diberikan kepada Syarikat oleh pihak ketiga yang bebas berikutan analisis bebas terdahulu dan kekal tertakluk pada semakan dan analisis data tambahan dan eksperimen yang mungkin dapat menyokong kajian berkenaan. Semakan dan analisis sedemikian mungkin menyebabkan penemuan yang bercanggah dengan keputusan yang didedahkan dalam siaran ini dan mungkin tidak dapat dihasilkan semula dalam percubaan praklinikal atau klinikal pada masa depan. Oleh yang demikian, pelabur tidak harus bergantung pada hasil yang diterangkan dalam siaran ini sebagai bukti muktamad tentang kesan antivirus opaganib terhadap SARS-CoV-2 dan sama ada opaganib akan benar-benar berkesan merawat SARS-CoV-2.

NOTA: Siaran akhbar ini yang disediakan untuk tujuan kemudahan ialah versi terjemahan siaran akhbar rasmi yang diterbitkan oleh Syarikat dalam bahasa Inggeris.

