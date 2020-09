VALCOURT, Québec, 10 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Certaines personnes aiment les performances sur l’eau, et puis il y a les autres, celles qui AIMENT les performances sur l’eau. Pour ceux de la deuxième catégorie, BRP (TSX: DOO, NASDAQ: DOOO) lance une toute nouvelle version de son Sea-Doo RXP-X 300 hautes performances. Conçu pour offrir l’ultime expérience suralimentée sur l’eau, le modèle 2021 procure les meilleures accélérations de sa catégorie grâce à un nouveau design de coque qui adhère à la surface de l’eau pour assurer une maniabilité incroyable.



Les améliorations apportées au Sea-Doo RXP-X 300 2021 commencent par une réduction de 30 kg (67 livres) par rapport à son prédécesseur. Ensuite, la nouvelle coque T3-R repensée au design en V profond est plus stable à haute vitesse, une caractéristique qu’apprécieront les conducteurs du week-end comme les coureurs professionnels. Le résultat procure des performances incroyables et une conduite en toute confiance, que ce soit pour filer à grande vitesse sur un lac, pour dominer les vagues ou pour un slalom entre les bouées.

Et pour pousser les performances à un niveau supérieur, la nouvelle configuration du siège permet aux conducteurs de ne faire qu’un avec la machine et d’accorder toute leur attention sur les exigences de la conduite. Et en combinant, le rangement plus spacieux, l’intégration d’accessoires LinQ et un système audio Bluetooth de 100 watts en option, l’expérience à bord prend une tournure vraiment révolutionnaire.

« Le Sea-Doo RXP-X 300 2021 est la machine ultime, explique Anthony Radetic, pilote de course Sea-Doo et ambassadeur de la marque. De l’apparence aux réponses de l’accélérateur, en passant par sa façon de sculpter les vagues, c’est un véhicule incroyable. J’ai vraiment hâte de l’utiliser en situation de course! »

Mais l’obsession de BRP pour offrir une expérience ultime au conducteur ne s’arrête pas là. Le tout premier système de pompe intelligent sans débris (iDF) de l’industrie fait aussi son apparition dans la gamme 2021 pour permettre au pilote d’évacuer rapidement et efficacement les débris de l’admission, simplement en appuyant sur un bouton. Les passionnés de randonnée ou d’aventure peuvent maintenant étendre leurs explorations en toute tranquillité d’esprit. Le système iDF est offert en option sur quatre modèles de motomarines Sea-Doo 2021, et il est installé de série sur les modèles FISH PRO et GTX Limited.

« Les débris comme les algues et autres végétaux sont un défi constant pour les amateurs de motomarines, autant pour se promener sur le bord d’un lac que pour filer dans les algues en mer raconte Bri Andrassy, ambassadrice Sea-Doo Fish Pro. Les concepteurs et ingénieurs de BRP ont écouté leurs clients, et cette nouvelle technologie iDF révolutionnaire va vraiment changer la donne en rendant la conduite plus facile et moins stressante. »

Ce sont les avancées technologiques comme l’iDF qui distinguent Sea-Doo de ses concurrents. Ici, l’accent est mis sur la réduction du stress. Dans d’autres cas, il s’agit d’améliorer les performances ou de procurer l’expérience haut de gamme ultime sur l’eau. Et cette année, Sea-Doo passe au niveau supérieur avec le lancement d’un affichage ACL couleur de 19,8 cm (7,8 po) de large dans la luxueuse famille de motomarines Sea-Doo GTX. Il s’agit du premier affichage Bluetooth de l’industrie avec intégration d’applications pour contrôler totalement la musique, les outils de navigation, les applications météo et plus encore, tout en gardant les mains sur le guidon.

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial sur le marché des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux, fort de plus de 75 ans d’ingéniosité et de développement axé sur le consommateur. Notre gamme de produits de pointe et distinctifs comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et les moteurs Rotax pour karts, motos et avions de loisir. Nos gammes de produits sont accompagnées de pièces, d’accessoires et de vêtements spécialisés, afin d’améliorer pleinement votre expérience de conduite. Avec des revenus annuels de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans 120 pays, notre main-d’œuvre à l’échelle mondiale est composée d’approximativement 12 600 personnes ingénieuses et dédiées.

Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

