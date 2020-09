Paris, le 11 septembre 2020

En amont de la publication des Résultats annuels de l'exercice 2019-2020 le 29 octobre prochain, Sodexo annonce que la performance du quatrième trimestre de l'exercice 2019-2020 est en ligne avec les hypothèses pour le second semestre publiées le 7 juillet 2020 en ce qui concerne le chiffre d’affaires, l’impact sur le résultat d’exploitation et les liquidités générées par les opérations grâce à la forte mobilisation de ses équipes pleinement engagées.

Le Groupe est extrêmement confiant quant à sa capacité à tirer le meilleur profit des tendances qui se profilent, grâce à son positionnement unique, son portefeuille diversifié de services et sa solidité financière.

Dans le prolongement des mesures rigoureuses mises en œuvre durant la crise sanitaire, le Groupe, en anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays, a décidé d’engager proactivement des actions afin de renforcer son agilité pour s’adapter au nouvel environnement, et de saisir les nouvelles opportunités de marché qui en résultent. Ces mesures devraient représenter environ 160 millions d'euros de dépenses de restructuration au cours du 2ème semestre de l'exercice 2019-2020.

De plus, compte tenu de la détérioration de la performance à court et moyen terme de certains actifs en raison de l’impact du COVID-19, Sodexo procède à la revue de leur juste valeur, susceptible de conduire à l’enregistrement de dépréciations à la clôture, sans incidence sur la trésorerie, d'environ 250 millions d'euros au 2ème semestre de l’exercice 2019-2020.

Compte tenu de ce qui précède, des charges financières liées au remboursement anticipé des emprunts USPP et des incertitudes résultant de la pandémie actuelle, le Groupe s'attend à un ajustement négatif de sa charge d’impôt, sans incidence sur la trésorerie, pour l'exercice 2019-2020 d'environ 100 millions d'euros portant principalement sur la non-reconnaissance et la dépréciation d'actifs fiscaux.



Des informations complémentaires et les perspectives de marché seront présentées lors de la publication des résultats annuels de Sodexo le 29 octobre 2020 et de la Journée Investisseurs le 2 novembre 2020.

