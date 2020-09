Coop Pank AS

September 11, 2020 01:00 ET

Coop Panga 2020 augusti majandustulemused:

Panga klientide arv kasvas augustis 1 800 võrra ja ulatus kuu lõpuks 78 000-ni. Kliendibaas on aastaga kasvanud 43%

Panga klientide hoiuste maht kasvas 34 miljoni euro võrra ulatudes augusti lõpu seisuga 684 miljoni euroni. Aastaga on panga hoiuste maht kasvanud 54%

Panga neto laenuportfell kasvas kuuga 11 miljoni euro võrra ja jõudis augusti lõpu seisuga 583 miljoni euroni. Aastaga on panga laenuportfell kasvanud 44%

Laenude allahindluse kulu oli augustis 0,4 miljonit eurot

Pank teenis augustis 584 tuhat eurot puhaskasumit

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki kommentaar:

„Coop Panga ärimahud jätkasid stabiilset kasvu. Augustis liitus meiega 1800 uut klienti. Laenuportfell kasvas 11 miljoni euro võrra. Klientide hoiused suurenesid rekordilise 34 miljoni euro võrra, millest äriklientide hoiused moodustasid 27 miljonit eurot ja eraklientide hoiused 7 miljonit eurot.

Usume, et uute klientide ja hoiuste mahu kasvule aitab edaspidi veelgi kaasa see, et augusti lõpus andis rahvusvaheline reitinguagentuur Moody´s meile stabiilse väljavaatega investeerimisjärgu reitingu tasemel Baa2. Investeerimisjärgu reiting annab nüüd ka Eesti riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses, kus maksame hoiustele turu parimat intressi.“

Coop Panga põhjalikumad kvartaliaruanded on leitavad aadressil: https://www.cooppank.ee/finantsaruanded

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 78 000 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

