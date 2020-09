Nørresundby, den 11. september 2020

Selskabsmeddelelse nr. 36/2020









RTX A/S forventer at offentliggøre regnskabsrapporter og afholde ordinær generalforsamling på følgende datoer:

Årsrapport for 2019/20 24. november 2020

Ordinær generalforsamling 28. januar 2021

Delårsrapport for 1. kvartal 2020/21 28. januar 2021

Delårsrapport for 2. kvartal 2020/21 27. april 2021

Delårsrapport for 3. kvartal 2020/21 24. august 2021

Årsrapport for 2020/21 30. november 2021

RTX A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 28. januar 2021. Emner til optagelse på dagsordenen skal skriftligt sendes til selskabet senest onsdag den 16. december 2020.

Spørgsmål og yderligere oplysninger:

Administrerende direktør Peter Røpke, tlf 96 32 23 00

RTX’s hjemmeside: www.rtx.dk

Vedhæftet fil