Duisburger Verkehrsgesellschaft stellt die erste neue FLEXITY-Niederflurstraßenbahn vor. Sie ist mit ODAS, einem bildbasierten Fahrerassistenzsystem ausgestattet, das Kollisionen verhindern kann

Die neue Bahn ist heller und breiter als das Vorgängermodell und bietet mehr Fahrgastkomfort

In dieser Woche wurde das erste Vorserienfahrzeug der neuen BOMBARDIER FLEXITY-Niederflurstraßenbahnen für die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (DVG) der Öffentlichkeit vorgestellt. Es folgen umfangreiche Testfahrten im gesamten Netz der DVG.

Die Straßenbahn ist mit der Botschaft „Ich bin die Neue. Deine neue Komfortzone.“ versehen und hat in der Tat in puncto Komfort und Sicherheit viel zu bieten. Sie ist breiter und geräumiger als die Bestandsfahrzeuge und bietet Platz für bis zu 200 Fahrgäste. Mit zwei Türen in den Endwagen und einer im Mittelwagen wird den Fahrgästen das Ein- und Aussteigen erleichtert. Zudem ist die Bahn mit Klimaanlage und einem hochmodernen Informationssystem ausgestattet, das über die kommenden Haltestellen und Anschlussverbindungen informiert.

„Ich bin sicher, dass die Fahrgäste in Duisburg mit diesen neuen Fahrzeugen genauso viel Freude am Fahren haben werden, wie wir bei der Entwicklung und dem Bau gehabt haben. Wir sind sehr stolz darauf, die DVG dabei zu unterstützen, einen noch größeren Teil der Stadtbevölkerung für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu gewinnen“, sagte Dirk Wunderlich, zuständig für das Nahverkehrsgeschäft bei Bombardier.

Die modernen FLEXITY-Straßenbahnen sind mit dem weltweit ersten zugelassenen bildbasierten Fahrerassistenzsystem zur Hinderniserkennung (ODAS), ausgestattet. Das System hilft, Kollisionen zu verhindern, denn es erkennt mögliche Kollisionen mit Fußgängern, Radfahrern oder Fahrzeugen, sendet einen Alarm an den Fahrer und kann eine Bremsung einleiten. Zwei verdeckte Prallelemente sowie flexible, weiche Verkleidungsteile im unteren Bereich sorgen für noch mehr Schutz der Verkehrsteilnehmer.

Rund 1.000 FLEXITY-Straßenbahnen von Bombardier sind in 42 deutschen Städten im Einsatz und mehr als 5.000 unserer Straßen- und Stadtbahnen sind weltweit erfolgreich im Fahrgastbetrieb oder sind bestellt.

