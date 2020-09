September 11, 2020 08:49 ET

Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") den 11. september 2020 vedrørende resultat av en etterfølgende emisjon (den "Etterfølgende Emisjonen"). I den Etterfølgende Emisjonen ble investorer som deltok i de rettede emisjonene offentliggjort 17. og 18. august 2020 gitt rett til å tegne aksjer som ikke ble tegnet i medhold av tegningsretter i den Etterfølgende Emisjonen.

Det vises videre til protokoll fra generalforsamling offentliggjort tidligere i dag, 11. september 2020, der enkelte medlemmer av Selskapets styre og ledelse ble tildelt opsjoner. Nærmere informasjon om opsjonstildelingen er tilgjengelig i generalforsamlingsprotokollen.

Følgende primærinnsidere har tegnet aksjer i den Etterfølgende Emisjonen:

Edvard Cock, styreleder, har gjennom sitt kontrollerte selskap Blixen Invest AS tegnet 22 647 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Edvard Cock og nærstående eie 1 280 793 aksjer i Selskapet og holde 499 998 aksjeopsjoner.

Roger Hofseth, styremedlem, har gjennom sitt kontrollerte selskap Finnvik Eiendom AS tegnet 64 758 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Roger Hofseth og nærstående eie 4 014 904 aksjer i Selskapet.

Jan Pettersson, styremedlem, har gjennom sitt kontrollerte selskap Swelandia International AB tegnet 57 739 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Jan Pettersson og nærstående eie 3 960 885 aksjer i Selskapet.

Tone Bjørnov, styremedlem, har tegnet 8 773 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Tone Bjørnov eie 128 203 aksjer i Selskapet og holde 75 000 aksjeopsjoner.

Espen Dahl, nærstående til styremedlem Kristin Aase, har gjennom sitt kontrollerte selskap Kjeveortoped Espen Dahl AS tegnet 22 647 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Espen Dahl og nærstående eie 1 714 058 aksjer i Selskapet. Kristin Aase holder i tillegg 75 000 aksjeopsjoner.

Espen Kvale, daglig leder, har gjennom sitt kontrollerte selskap EK Holding Invest AS tegnet 1 755 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Espen Kvale og nærstående eie 521 755 aksjer i Selskapet og holde 500 001 aksjeopsjoner.

Håvard Lindstrøm, Head of Business Development, har gjennom sitt kontrollerte selskap Ice Capital AS tegnet 26 319 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Håvard Lindstrøm og nærstående eie 326 319 aksjer i Selskapet og holde 499 998 aksjeopsjoner.

Susanne Arnesen, Business Development Manager Nordic, har tegnet 526 aksjer i den Etterfølgende Emisjonen. Etter gjennomføring av den Etterfølgende Emisjonen vil Susanne Arnesen eie 6 526 aksjer i Selskapet.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §§ 5-12 og 4-2.