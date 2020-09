TORONTO, 11 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) a déposé aujourd’hui son mémoire en réponse au rapport de consultation du Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers.



« L’IFIC accueille favorablement l’initiative du Groupe de travail visant à rendre les marchés financiers de l’Ontario plus dynamiques et davantage axés sur l’innovation, a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. Nous félicitons également le Groupe de travail pour ses recommandations transformatrices et prospectives. »

En plus de formuler des commentaires sur bon nombre des propositions formulées dans le rapport, l’IFIC donne son avis sur certains thèmes dans le résumé de son mémoire, notamment en ce qui concerne la réduction du fardeau réglementaire, l’élargissement du mandat de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) et le renforcement de la responsabilité des organismes d’autoréglementation.

De plus, le résumé du mémoire réitère la recommandation de l’IFIC visant à faire de la CVMO un « organisme de réglementation fondé sur le régime de passeport » en adoptant le Règlement 11-102 sur le régime de passeport. La CVMO est le seul membre des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à ne pas avoir adopté le régime, ce qui impose un fardeau réglementaire au secteur ainsi qu’aux organismes de réglementation.

