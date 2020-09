LAVAL, Québec, 11 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynacare vient de valider une nouvelle méthode de prélèvement pour détecter la présence du virus responsable de la COVID-19 dans la salive obtenue de la bouche d'un patient– une solution de substitution simple, sécuritaire et efficace à la méthode d'écouvillonnage nasopharyngé à emploi courant consistant en un prélèvement par voie nasale. La validation réalisée par Dynacare a montré que l'exactitude des résultats avec la nouvelle méthode se compare à celle des tests effectués sur des écouvillonnages nasopharyngés.



Le patient peut procéder lui-même au prélèvement de salive, ce qui évite un contact étroit avec un travailleur de la santé, permettant ainsi de réduire la quantité d'équipement de protection individuelle dont ont besoin les travailleurs de la santé pour effectuer le prélèvement nasopharyngé traditionnel et ainsi diminuer le risque d'exposition. Le prélèvement de salive vient élargir les méthodes de dépistage envisageables dans la lutte continue contre la pandémie.

« Nous ne saurions être plus fiers de l'équipe de Dynacare à l'échelle du Canada pour son engagement, son dévouement et son innovation. Elle a toujours témoigné un soutien indéfectible au système de soins de santé durant la pandémie de COVID-19, le plus récemment avec le lancement de la méthode de tests PCR par prélèvement de salive, a déclaré Vito Ciciretto, PDG de Dynacare. Voilà qui témoigne encore une fois de notre engagement à innover et à offrir à nos intervenants – y compris à nos clients, aux travailleurs de la santé et au gouvernement – des solutions créatives aux défis qui se présentent. »

Pour valider le test, des prélèvements de salive ont été comparés à des écouvillons nasopharyngés prélevés au même moment, chez le même patient. Environ 432 personnes ont pris part à l'étude, qui a permis de conclure que les analyses moléculaires de la salive donnent des résultats similaires à la méthode d'écouvillonnage nasopharyngé. La méthode de prélèvement de salive a été mise au point et évaluée par Dynacare en collaboration avec divers partenaires du secteur hospitalier.

À propos de Dynacare

Dynacare, une filiale de LabCorp, entend se positionner comme chef de file en matière de solutions de santé et de bien-être au Canada. La qualité des soins est au cœur de tout ce que nous faisons. Nous nous employons constamment à mettre au point des programmes et des services novateurs qui ont des retombées positives sur la vie des Canadiens et Canadiennes, et qui aident les professionnels de la santé à prodiguer les meilleurs soins possible. Signalons, entre autres, nos analyses spécialisées, notre service pratique de prestation de soins à domicile et Dynacare Plus, un portail en ligne facile à utiliser grâce auquel les patients peuvent comprendre les résultats de leurs analyses de laboratoire et prendre leur santé en charge.

En plus d’offrir l’éventail de tests de diagnostic et de dépistage le plus vaste et le plus avancé au Canada, Dynacare permet aux médecins d’intervenir avec davantage de confiance sur les plans diagnostique et clinique. La division de la génétique et des analyses spécialisées de Dynacare façonne l’avenir en offrant aux cliniciens et à l’industrie des soins de santé des percées dans le domaine des analyses en laboratoire et des services novateurs. Grâce à Solutions d’assurance Dynacare, nous pouvons fournir des preuves médicales rapides et précises au secteur de l’assurance. Qui plus est, nous contribuons à la santé et à la sécurité des employés via nos services de dépistage et de bien-être dans le cadre du programme Dynacare en milieu de travail. Veuillez visiter le Dynacare.ca pour voir comment nous pouvons vous aider.

