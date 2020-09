BRP, par l’entremise de sa marque Can-Am, lui offrira, entre autres, un soutien financier qui lui permettra de prendre part aux quatre prochaines courses avec un équipement amélioré.

TROIS-RIVIÈRES, Québec, 11 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est dans le cadre de l’événement « Ce soir on char » du Grand-Prix de Trois-Rivières qu’a été annoncée la collaboration entre BRP et le natif de Saint-Albert, Québec, Alex Labbé.

BRP, par l’entremise de sa marque Can-Am, soutiendra le pilote québécois, notamment pour ses quatre prochaines courses dans la série NASCAR Xfinity, soit le 18 septembre 2020 (Bristol), 26 septembre 2020 (Las Vegas), 3 octobre 2020 (Talladega) et 10 octobre 2020 (Charlotte).

BRP et Labbé n’en sont pas à leur première collaboration. En 2016, le pilote québécois arborait les couleurs de la marque Can-Am, alors qu’il faisait déjà sa place dans la série Pinty’s NASCAR. Il s’agit donc d’un retour au bercail pour Labbé, qui connaît d’ailleurs une saison exceptionnelle dans la série NASCAR Xfinity. À l’heure actuelle, le pilote de l’équipe DGM occupe le 17e rang du classement global. Le natif de Saint-Albert est le seul pilote québécois de l’histoire à courir à temps plein dans la série NASCAR Xfinity.

« C’est une chance extraordinaire de pouvoir compter sur le soutien de BRP pour mes prochaines courses. On ne se le cachera pas, courir dans la série NASCAR comporte son lot de défis financiers et ce serait tout simplement impossible pour moi d’y arriver sans le soutien indéfectible des entreprises québécoises », a dit Alex Labbé, qui se trouve actuellement à Richmond où il prendra part à sa 24e course de la saison. « L’apport de BRP nous permettra de mettre la main sur une meilleure voiture pour les prochaines courses, ce qui nous permet d’espérer de franchir le top 10 cette année », précise l’athlète.

« Au cours des dernières années, Alex a connu une ascension fulgurante dans l’univers du sport automobile, et ce, malgré le fait qu’il compétitionne contre des équipes ayant beaucoup plus de ressources financières. Depuis toujours, Alex s’est investi dans la poursuite de ses objectifs avec passion, détermination et ingéniosité. Nous sommes fiers d’aider ce jeune athlète québécois afin qu’il puisse continuer à vivre sa passion jusqu’au bout », a souligné José Boisjoli, président et chef de la direction de BRP.

Un soutien 100 % québécois

En plus de BRP qui commanditera les quatre prochaines courses d’Alex Labbé, le jeune pilote a la chance de compter sur le soutien financier de différentes entreprises québécoises qui lui sont fidèles depuis le début de sa carrière. C’est le cas des entreprises Larue qui sont aux côtés du coureur automobile depuis 2013. Le pilote de l’équipe DGM peut aussi compter sur le soutien soutien du programme Festidrag développement et de ces précieux partenaires, dont Rousseau Métal, R.G. Aluminium, Prolon, Hôtel le Concorde, Silverwax, Frameco, Groupe GBI, Globocam, Hipertech, Permatex, le Centre du VR Victoriaville, Excavation C.A.T. inc. et Festidrag.tv. « Nous sommes une très petite équipe et nous arrivons à faire des miracles malgré nos ressources limitées. Je dois une fière chandelle à mon équipe et à tous ceux qui croient en mon potentiel. Chaque course à laquelle je participe, c’est un rêve qui se réalise », a mentionné Alex Labbé.

La Course du Courage Procure

Profitant de l’annonce de sa nouvelle collaboration avec BRP, le pilote québécois a aussi tenu à mentionner qu’il a accepté l’invitation de Bertrand Godin pour soutenir la Course du Courage Bertrand Godin. « La communauté du sport automobile est très unie dans la lutte contre le cancer de la prostate et c’est pour cette raison que je me joins à l’initiative de Bertrand », explique Alex Labbé. Alex effectuera une levée de fonds lors des épreuves NASCAR Xfinity auxquelles il participera d’ici la fin de la saison. Pour faire un don dès maintenant, rendez-vous au www.courseducourage.procure.ca .

À propos d’Alex Labbé

Alex Labbé est un coureur automobile actif dans la série NASCAR Xfinity. Il est le seul pilote québécois à courser à temps plein sur le circuit. Natif de Saint-Albert au Québec, Alex a connu une ascension fulgurante dans le sport motorisé depuis le début de sa carrière en stock-car. En 2014, il est devenu le plus jeune champion de la série ACT. En 2016, il a pris part à sa première saison complète en série NASCAR Pinty’s et en 2017, il devient champion de la série. En 2018, il accède à la série NASCAR Xfinity et se taille une place parmi les 20 meilleurs pilotes au classement.

Pour suivre Alex :

Facebook: facebook.com/AlexLabbe36

Instagram: @labbe36

Twitter: @AlexLabbe36

À propos de BRP

Nous sommes un chef de file mondial dans l’industrie des véhicules de sports motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès repose sur plus de 75 ans d’ingéniosité et sur une attention particulière portée à notre clientèle. Notre gamme de produits de pointe et distinctive comprend les motoneiges Ski-Doo et Lynx, les motomarines Sea-Doo, les véhicules hors route et sur route Can-Am, les bateaux Alumacraft, Manitou, Quintrex, Stacer et Savage, les systèmes de propulsion marine Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et avions de loisir. Nous complétons nos gammes de produits avec des pièces, des accessoires et vêtements afin d’améliorer pleinement l’expérience de conduite. Avec des ventes annuelles de 6,1 milliards de dollars canadiens provenant de plus de 120 pays, notre main-d’œuvre mondiale compte près de 12 600 personnes ingénieuses et motivées.

www.brp.com

@BRPnouvelles



Ski-Doo, Lynx, Sea-Doo, Can-Am, Rotax, Evinrude, Manitou, Alumacraft, Quintrex, Stacer, Savage et le logo BRP sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Demandes médias à propos de BRP : Demandes médias à propos d’Alex : Elaine Arsenault Dominique Ladouceur Conseillère principale, Agence AF-2 Relations avec les médias Tél. : 514.576.2379 Tél. : 514.238.3615 dominique@af-2.com media@brp.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6bef90a3-26b0-4858-9d26-2f640d967075