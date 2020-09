WINNIPEG, Manitoba, 12 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX : NWC) : North West Company Inc. (la « société » ou « North West ») a publié aujourd'hui ses résultats financiers non vérifiés pour le deuxième trimestre se terminant le 31 juillet 2020. Elle a également annoncé que le conseil d'administration a déclaré un dividende de 0,36 $ par action, ou 9,1 % aux actionnaires inscrits au registre en date du 30 septembre 2020, un dividende qui sera versé le 15 octobre 2020 et que sous réserve d'une approbation du TSX, la société a l'intention d'introduire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités.



Les ventes du deuxième trimestre ont augmenté de 23,0 % à 648,5 millions de dollars et les gains nets ont augmenté de 44,6 M$ à 62,6 M$ en raison des facteurs liés à la COVID-19, y compris une transition vers des dépenses d'activité dans la communauté et à domicile, ainsi qu'un soutien du revenu de base fourni par différentes instances au sein desquelles évolue la société.

« Comme dans le reste du monde, les communautés que nous desservons et nos gens continuent de vivre et de travailler avec incertitude et sous certaines contraintes créées par la pandémie de COVID-19 », a déclaré Edward Kennedy, président et PDG. « Cet environnement inattendu a mené à de nouvelles réflexions et comportements avec des implications uniques, comparativement à d'autres régions plus urbaines et densément peuplées. Le deuxième trimestre nous a donné une image plus claire de la situation ainsi que des nouvelles possibilités et risques pour North West. »

« En tant que principal fournisseur de produits et de services essentiels, allant de la nourriture aux soins de santé, les gens se sont fiés à nous plus que jamais. Notre personnel respecte et apprécie profondément cette responsabilité, qui contribue à soutenir leur travail exceptionnel, qui est de servir nos clients en toute sécurité et sans interruption. Nous nous attendons à ce que ces conditions, à des niveaux qui varient, perdurent pendant une bonne partie de l'année prochaine et nous nous engageons à faire preuve de constance et d'équilibre dans nos efforts pour maintenir les niveaux de performance aux normes élevées que nous fixons et que nos clients exigent.

« Au-delà de la force de notre offre principale quotidienne, North West joue un rôle prépondérant comme détaillant de biens durables et autres fournitures facultatives de tout genre. La COVID-19 a redirigé le temps de nos clients vers des activités dans la communauté et à la maison, augmentant la demande pour ces secteurs, tel que remarqué dans la hausse très appréciable de nos ventes. Dans les coulisses, nos employés et partenaires fournisseurs ont fait d'énormes efforts pour répondre rapidement et avec succès à la demande.

« Les revenus de nos clients jouent également un grand rôle. Environ 20 % de nos activités de détail dépendent du tourisme ou des activités commerciales de ressources naturelles, où les emplois ont été le plus touchés par la COVID-19. Le soutien du revenu gouvernemental à, jusqu'à ce jour, permis de compenser partiellement cette perte au Canada et aux États-Unis, y compris dans les territoires américains. Quelques économies insulaires, comme les îles Vierges britanniques et Saint-Martin sont dans une situation plus précaire et le resteront au moins jusqu'au milieu de l'année prochaine. Les autres segments de clientèle que nous desservons n'ont pas subi de perte de revenus importante, car ils fonctionnent dans des secteurs non touchés, ou que les programmes de la COVID-19 leur sont directement ou indirectement venus en aide.

« Notre planification se base sur les scénarios de gravité et de durée de la COVID-19, les revenus et notre propre capacité. Nous prévoyons que les effets de la COVID-19 se feront ressentir pendant plusieurs trimestres et nous voulons donner à nos clients plusieurs raisons de poursuivre leurs achats chez nous pendant et après cette pandémie. À titre d'exemple, nos mesures pour acquérir des parts de marché avec des prix moins élevés sur la nourriture ont été planifiées et mises en place avant la COVID-19 et se poursuivront pendant que nous renforçons la commodité, la fiabilité et la sécurité de l'achat local à des prix attrayants.

« La COVID-19 a également démontré l'avantage de notre propre transporteur aérien de fret, North Star Air (« NSA »). La flotte, la gestion et l'accent mis par la NSA sur la cargaison unique permettent à notre chaîne d'approvisionnement du nord du Canada d'exceller, comparativement aux défis auxquels sont confrontés les transporteurs de biens combinés, avec leur dépendance sur les revenus de passagers. De la même façon, notre réseau de magasins physiques, y compris notre capacité en entrepôt au sein de la communauté, permet à North West d'utiliser des modes de transport à plus faible coût pour réduire davantage les coûts de livraison, tout en donnant aux clients un choix immédiat de produits et de services, plutôt que d'attendre des jours ou même de semaines sous d'autres options d'achat.

« Dans la communauté, North West s'est associée avec de grandes et petites organisations pour offrir des programmes de sécurité alimentaire et autres efforts de secours à la suite de la pandémie de COVID-19. Nos dons ont augmentés de 2,6 millions de dollars jusqu'à présent tandis que nous continuons de chercher des façons de renforcer les liens communautaires, y compris notre travail sur la diversité et l'inclusion.

« Selon les investisseurs, North West a toujours représenté un revenu stable avec des avantages. » M. Kennedy a ajouté, « Notre augmentation de dividende annoncée et notre intention d'introduire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités concordent avec cet engagement à fournir un retour constant et attrayant, tout en conservant la capacité de réinvestir pour la croissance. »

Faits saillants financiers

Les ventes consolidées du deuxième trimestre ont augmenté de 23,0 % à 648,5 millions de dollars en raison des facteurs reliés à la COVID-19, y compris les changements des dépenses des clients en faveur des activités en communauté et à domicile, soutenus par des transferts de revenus gouvernementaux accrus dans plusieurs juridictions. L'état des stocks supérieur chez Cost-U-Less (« CUL ») et des prix inférieurs sur la nourriture dans les magasins du nord du Canada à également représenté des facteurs pour l'acquisition de plus grandes parts des dépenses des consommateurs. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la baisse des ventes dans les magasins Tigre Géant liée à la vente précédemment annoncée de 36 magasins qui a été réalisée le 5 juillet 2020 (la « transaction Tigre Géant »).

La marge brute a augmentée de 28,2 % en raison de la hausse des ventes et d'une augmentation de 135 points de base du taux de marge brute, comparée à l'an passé, principalement en raison des changements favorables dans la composition des ventes de produit et d'une plus grande rotation des stocks ce qui a contribué à réduire les démarques et la diminution des stocks. Ces facteurs ont été partiellement compensés par les réductions du prix sur la nourriture dans le nord du Canada, visant à capturer plus de dollars de dépenses locales par des taux de marge plus faibles dans les îles Vierges britanniques et par un mélange plus élevé de ventes de CUL, dont le taux de marge brute est plus faible conformément au format d'entrepôt à rabais de CUL.

Les dépenses administratives, de vente et d'opération (« Dépenses ») ont diminué de 10,5 millions de dollars ou 7,5 % et étaient en baisse de 658 points de base en pourcentage des ventes, contrairement à l'an dernier. Cette diminution dans les dépenses est essentiellement due à l'impact de l'acquisition avant impôt de la transaction Giant Tiger de 24,7 millions de dollars, partiellement compensé par une augmentation de 3,4 M$ des coûts de la rémunération à base d'actions et l'impact d'un gain de 4,3 M$ liés aux assurances dans les opérations canadiennes dans le deuxième trimestre de l'an passé (collectivement « Facteurs non comparables »). En excluant l'impact des facteurs non comparables, les dépenses ont augmenté de 6,6 millions de dollars, soit 4,8 %, mais ont diminué de 388 points de base en pourcentage des ventes. Cette augmentation est principalement due aux dépenses relatives à la COVID-19 et à des coûts annuels du système des primes et des dépenses d'assurance plus élevés, compensée en partie par la baisse des coûts du bureau de soutien des opérations canadiennes, en raison des réductions de coûts administratifs annoncées précédemment.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 58,2 millions de dollars pour atteindre 87,8 millions de dollars, contre 29,6 millions de dollars l'année dernière. Le bénéfice avant intérêts, impôts sur le revenu et amortissement (BAIIA2) a augmenté de 59,3 millions de dollars, atteignant 110,9 millions de dollars, en raison des facteurs de ventes, de marge brute et de dépenses mentionnées précédemment. Le BAIIA2 ajusté, qui exclut les facteurs non comparables, a augmenté de 42,3 millions comparativement à l'an dernier, puisque l'impact de l'augmentation importante des ventes dans le trimestre a plus que compensé pour les dépenses plus élevées.

Le bénéfice net a augmenté de 44,6 millions de dollars à 62,6 millions de dollars. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est élevé à 61,9 millions de dollars et le bénéfice dilué par action à 1,25 $ par action, comparativement à 0,35 $ par action l'année dernière, en raison des facteurs mentionnés ci-dessus. Le bénéfice net2 ajusté, qui exclut l'impact des facteurs non comparables notés ci-dessus a augmenté de 29,8 millions de dollars comparativement à l'année dernière, en raison de la croissance des gains dans les opérations canadiennes et internationales et découlant des facteurs cités précédemment.

De plus amples renseignements sur les résultats financiers sont disponibles dans le rapport aux actionnaires du deuxième trimestre 2020 de la Société, dans le rapport de gestion et dans les états financiers consolidés condensés non vérifiés de la période intermédiaire, qui peuvent être consultés dans la section investisseurs du site Web de la Société à l'adresse suivante : www.northwest.ca.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

North West a l'intention de faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« offre publique ») pour une partie de ses actions. La quantité maximale d'actions qui peut être achetée en vertu de l'offre publique est de 10 % du fonds public d'actions de la société. L'offre publique sera faite conformément aux exigences de la Bourse de Toronto (le « TSX ») et demeure assujettie à l'approbation de cette dernière. De plus amples informations concernant l'offre publique seront fournies à la suite de l'approbation du TSX.

Avis aux lecteurs

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives, au sens des lois en vigueur en matière de valeurs mobilières. Ces énoncés reflètent les attentes actuelles de North West et sont fondés sur les renseignements dont dispose actuellement la direction. Les expressions comme « pouvoir », « devoir », « anticiper », « croire », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », « potentiel », « continuer », ou le pendant négatif de ces expressions, sont des termes qui constituent des déclarations prospectives. Ces énoncés ne sont valables que pour la date du présent communiqué de presse. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans ces déclarations prospectives.

Il est recommandé aux lecteurs de ne pas accorder de confiance excessive à ces déclarations prospectives, car elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances, les dépenses d'investissement ou les principales réalisations de North West diffèrent sensiblement des résultats, des performances, des dépenses d'investissement ou des réalisations futures prévus, exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives, y compris les intentions de la société concernant faire une offre publique de rachat dans le cours normal des activités, l'impact prévu de la pandémie de la COVID-19 sur les activités de la société et les plans relatifs de continuité des affaires de la société, ainsi que la réalisation des économies prévues de réduction des coûts administratifs. Les facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter, les résultats commerciaux, les fluctuations des taux d'intérêt et de la valeur des devises, l'évolution de la loi et de la réglementation, l'actualité juridique, la survenance de catastrophes climatiques et d'autres catastrophes naturelles, les modifications de la législation fiscale et les risques et incertitudes détaillés dans la section intitulée « Facteurs de risque » du rapport de gestion et de la notice annuelle de North West, pour l'exercice se terminant le 31 janvier 2020. La liste qui précède ne comporte pas tous les facteurs possibles. Outre ces facteurs, d'autres facteurs doivent être examinés attentivement et on ne saurait se fier outre mesure à ces déclarations prospectives. North West ne s'engage d'aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces énoncés prospectifs, que ce soit à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément exigé par les lois en vigueur.

Profil de l'entreprise

North West Company Inc., à travers ses filiales, est le chef de file de la vente au détail de produits alimentaires et de produits et services de tous les jours dans les communautés rurales et les milieux urbains au Canada, en Alaska, dans les îles du Pacifique Sud et dans les Caraïbes. North West exploite 214 magasins sous les noms commerciaux suivants : Northern, NorthMart, Tigre Géant, Alaska Commercial Company, Cost-U-Less et RiteWay Food Markets, et totalise des ventes annuelles d'environ 2 milliards $ CA.

Les actions ordinaires de North West se négocient sous le symbole « NWC » à la bourse de Toronto.

1 En excluant l'effet du change

2 Voir la section Mesures non conformes aux PCGR du rapport de gestion