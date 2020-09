Paris, 14 septembre 2020, 7h00

AB Science dévoile les résultats de son étude de Phase IIB/III dans les formes progressives de la Sclérose en Plaques à l’occasion du plus grand congrès international sur la sclérose en plaques

50% des patients souffrant de Scléroses en Plaques sont atteints d’une des formes progressives de la maladie, pour lesquelles il n’existe aucun traitement satisfaisant à ce jour



Le masitinib, l’inhibiteur de tyrosine kinase développé par AB Science, apporte pour la première fois la preuve clinique que cibler le système immunitaire inné est une stratégie efficace pour le traitement des formes progressives de la Sclérose en Plaques

AB Science SA (Euronext - FR0010557264 - AB), société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation d’inhibiteurs de protéines kinases (IPK), annonce aujourd’hui avoir présenté en première mondiale les principaux résultats de son étude de phase IIB/III (AB07002) évaluant son produit phare, le masitinib, dans les deux formes progressives de la Sclérose en Plaques1 au cours de la 8ème réunion conjointe des Comités Européen (ECTRIMS) et Américain (ACTRIMS) pour le Traitement et la Recherche dans la Sclérose en Plaques (SEP), s’étant déroulée au format virtuel cette année en raison de la pandémie de COVID-19.

Présentés par le Professeur Patrick Vermersch, professeur de neurologie à l’Université de Lille, France, coordonnateur principal de l’étude et expert reconnu de la Sclérose en Plaques, les résultats de cette étude démontrent, pour la première fois au monde, l’efficacité d’un produit thérapeutique dans le traitement des patients souffrant des deux formes progressives de la Sclérose en Plaques.

« Ces résultats d’efficacité constituent les prémices d’une possible révolution dans la prise en charge de la maladie car c’est la première fois qu’un traitement montre une efficacité dans les deux formes progressives de cette pathologie, » commente le Professeur Patrick Vermersch. « A ce jour, il n’existe aucun traitement capable de cibler efficacement les cellules jouant un rôle majeur dans l’évolution des formes progressives de la sclérose en plaques. En outre, le masitinib peut être administré à long terme car il n’est pas un traitement immunosuppresseur, ce qui est un point particulièrement important chez des patients devant recevoir un traitement au long cours et qui, pour certains, ont déjà un système immunitaire affaibli par les traitements reçus antérieurement ou en raison de leur âge. Je suis impatient de poursuivre le développement de ce produit et d’assister à l’émergence d’un nouvel espoir thérapeutique pour ces patients. »

Comprendre le besoin médical lié aux formes progressives de la Sclérose en Plaques

La Sclérose en Plaques est une maladie auto-immune du Système Nerveux Central qui touche plus de 100 000 personnes en France et pour laquelle aucun traitement définitif n’existe à ce jour. Elle se caractérise par une dégradation progressive des cellules nerveuses du Système Nerveux Centrale par le système immunitaire des patients et se décline sous deux formes principales.

La forme récurrente rémittente, caractérisée par des poussées de la maladie. Au cours de ces poussées, les patients subissent l’apparition de nouveaux symptômes ou l’aggravation de symptômes déjà présents. Ces poussées sont généralement suivies de périodes de rétablissement de durée variables à la suite desquelles certains symptômes peuvent persister. Les formes récurrentes rémittentes de la Sclérose en Plaques sont pour l’essentiel associées à des dysfonctionnements de l’immunité adaptative2 (lymphocytes B et lymphocytes T).

La forme progressive, caractérisée par une aggravation constante et régulière des symptômes de la maladie, sans poussée distincte ou période de restauration. Le taux d’apparition d’un handicap grave, invalidant et irréversible est beaucoup plus élevé dans les formes progressives de la maladie que dans les formes récurrentes rémittentes. Dans la Sclérose en Plaques de forme progressive, il a été démontré que les cellules de l’immunité innée3, telles que les macrophages, les cellules de la microglie ou les cellules mastocytaires, pourraient jouer un rôle prépondérant.

A ce jour, la grande majorité des traitements visant la prise en charge de la Sclérose en Plaques cible le système immunitaire adaptatif des patients et s’applique donc principalement aux formes récurrentes rémittentes de la pathologie. Pourtant les patients souffrant d’une forme progressive de la maladie représentent à ce jour environ 50% des cas de Sclérose en Plaques.

Masitinib : premier médicament au monde à démontrer un effet significatif sur les formes progressives de la Sclérose en Plaques

Le produit phare d’AB Science, le masitinib, est un inhibiteur de tyrosine kinase oral qui cible spécifiquement l’immunité innée des patients souffrant de Sclérose en Plaques. Au cours de l’étude de phase IIB/III, AB07002, menée chez 301 patients dans le bras de traitement à la dose de 4,5 mg/kg/jour, le masitinib a permis de ralentir la progression de la maladie chez les patients, l’objectif principal de l’étude, et a démontré une réduction significative du risque d’atteindre un niveau de handicap suffisamment sévère pour que les patients aient à se déplacer en chaise roulante.

« Avec cette étude concluante, AB Science est désormais sur le point de devenir la première société de biotechnologie au monde à proposer une nouvelle approche pour le traitement des formes progressives de la Sclérose en Plaques. Nous entendons bien évidemment poursuivre le développement de ce produit et allons dès que possible entamer les démarches pour le lancement d’une étude confirmatoire, une étape nécessaire pour valider définitivement le potentiel thérapeutique du masitinib sur une population plus importante. » conclut le Professeur Olivier Hermine, Président du comité scientifique d'AB Science et membre de l'Académie des Sciences

A propos d’AB Science

Fondée en 2001, AB Science est une société pharmaceutique spécialisée dans la recherche, le développement, et la commercialisation d'inhibiteurs de protéines kinases (IPK), une classe de protéines ciblées dont l'action est déterminante dans la signalisation cellulaire. Nos programmes ne ciblent que des pathologies à fort besoin médical, souvent mortelles avec un faible taux de survie, rares, ou résistantes à une première ligne de traitement.

AB Science a développé en propre un portefeuille de molécule et la molécule phare d'AB Science, le masitinib, a déjà fait l'objet d'un enregistrement en médecine vétérinaire et est développée chez l’homme en oncologie, dans les maladies neurodégénératives et dans les maladies inflammatoires. La Société a son siège à Paris et est cotée sur Euronext Paris (Ticker : AB). Plus d'informations sur la Société sur le site Internet : www.ab-science.com

Déclarations prospectives – AB Science

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures.

Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien qu’AB Science estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle d’AB Science qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes aux développements des produits de la Société, qui pourraient ne pas aboutir, ou à la délivrance par les autorités compétentes des autorisations de mise sur le marché ou plus généralement tous facteurs qui peuvent affecter la capacité de commercialisation des produits développés par AB Science ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par AB Science auprès de l'AMF, y compris ceux énumérés dans le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence d’AB Science enregistré auprès de l'AMF le 22 novembre 2016, sous le numéro R. 16-078. AB Science ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 223-1 et suivants du règlement général de l’AMF.









1 La Sclérose en Plaques Progressive Primaire (PPMS) et la Sclérose en Plaques Secondairement Progressive non-active (nSPMS)







2 L’immunité adaptative correspond à la protection immunitaire qu’un individu construit au cours de sa vie en fonction des pathogènes auxquels son organisme est exposé







3 L’immunité innée d’un individu représente sa protection immunitaire dès la naissance







