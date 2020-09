Pressmeddelande

14 september 2020

Immunicum AB (publ) meddelar att ett abstrakt publicerats för presentation på årets virtuella ESMO-kongress

Immunicum AB (publ; IMMU.ST) meddelar idag att bolaget kommer att presentera prekliniska data under en posterpresentation på årets ESMO-kongress (ESMO Virtual Congress 2020). Bolagets huvudkandidat, ilixadencel, har studerats i kombination med olika cancerbehandlingar och immunterapier inklusive anti-VEGF, anti-PD1 och anti-CTLA4. De data som kommer att presenteras på ESMO är en vidare utveckling av de prekliniska resultat som presenterades i oktober förra året. Immunicum kommer att publicera ett pressmeddelande och postern, inklusive ytterligare resultat utöver vad som ingår i abstraktet, på bolagets hemsida. Det sker torsdagen den 17 september klockan 09:00 CET.

Abstrakt från ESMO-kongressen publicerades idag på kongressens hemsida: https://www.esmo.org/meetings/esmo-virtual-congress-2020/abstracts

Information kring presentationen:

Titel: Intratumoral injection of allogeneic pro-inflammatory dendritic cells (ilixadencel) in combination with anti-CTLA-4 treatment induce

complete tumor responses and anti-tumor immune memory in a mouse tumor model

Abstraktnummer: Abstract 3081

Session: Developmental Therapeutics

Posterpublicering: 17 september 2020, kl. 09:00 CET/03:00 EDT

Presentatör: Alex Karlsson-Parra, MD, PhD, forskningschef på Immunicum

Om ilixadencel

Cellterapiprodukten ilixadencel är en immunaktiverare som är lagringsbar (”off-the-shelf”) och som utvecklats för behandling av solida tumörer. Den aktiva beståndsdelen är aktiverade dendritceller som tas från friska blodgivare. Injektion med dessa celler intratumoralt ger upphov till en inflammatorisk reaktion som i sin tur leder till en tumörspecifik aktivering av patientens cytotoxiska T-celler. Hittills har ilixadencel testats i en rad kliniska prövningar i olika solida tumörindikationer inklusive metastaserande njurcancer (mRCC), hepatocellulärt karcinom (HCC), gastrointestinala stromala tumörer (GIST) och i kombination med flera standardbehandlingar av cancer som tyrosinkinashämmare Sutent® (sunitinib) och Stivarga® (regorafenib) och checkpointhämmaren Keytruda® (pembrolizumab). Ilixadencel har genomgående upprätthållit en positiv säkerhets- och tolerabilitetsprofil och visat initiala tecken på effekt, som visats i den randomiserade fas II MERECA-studien. Ilixadencel går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Alex Karlsson-Parra, forskningschef, Immunicum

Telefon: +46 8 732 8400

E-post: info@immunicum.com

Sijme Zeilemaker, COO, Immunicum

Telefon: +46 8 732 8400

E-post: info@immunicum.com

Om Immunicum AB (publ) Immunicum etablerar ett unikt angreppssätt inom immunonkologi genom utveckling av lagringsbara allogena cellbaserade terapier. Vårt mål är att bekämpa cancer genom att aktivera och stärka patientens eget immunförsvar, och därmed förbättra överlevnad och livskvalitet. Bolagets huvudprodukt ilixadencel, som består av pro-inflammatoriska allogena dendritiska celler, har potentialen att bli en grundkomponent i moderna kombinationsbehandlingar i flertalet solida tumörindikationer. Immunicum har utvärderat ilixadencel i flera olika kliniska studier, inklusive den nyligen avslutade explorativa fas II-studien MERECA inom njurcancer och bolaget går för närvarande mot klinisk utveckling i sen fas. Immunicum är grundat och baserat i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

