Ny ordre fra en amerikansk kunde.

Højere aktivitetsniveau i Q4 2020 end tidligere forventet.

Tæt på optimal kapacitetsudnyttelse i det rumænske datterselskab.





Wirtek oplever et stærkt momentum, så i forlængelse af selskabets opjustering af resultatforventningerne den 8. august 2020 (selskabsmeddelelse nr. 119), finder bestyrelsen det nødvendigt at opjustere forventningerne igen.

Wirtek har netop modtaget en ny ordre fra en af selskabets amerikanske kunder, som skal afvikles i indeværende år. Denne ordre får positiv indflydelse på Wirteks omsætning og resultat de kommende måneder.

I tillæg ser vi en reduceret sandsynlighed for de COVID-19 risici, vi har indregnet i prognosen for helåret. Wirtek er således i en position, hvor vi forventer et fortsat højt aktivitetsniveau i resten af 2020 samt en kapacitetsudnyttelse tæt på optimal i vores rumænske datterselskab.

Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at opjustere forventningerne til resultat før skat for 2020 til 2,4 – 2,7 mio. kr. (fra tidligere opjusterede 1,9 – 2,2 mio. kr.), svarende til en vækst på 79% - 101% i forhold til resultatet før skat i 2019.

Forventningerne til omsætningen i 2020 præciseres desuden til intervallet 27 – 28 mio. kr. (mod tidligere 26 – 28 mio. kr.), svarende til en vækst på 16% – 21% i forhold til 2019.

Wirtek offentliggør regnskab for tredje kvartal 2020 den 18. november.





Yderligere information:

Michael Aaen , CEO, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2529 7575

, CEO, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2529 7575 Kent Mousten Sørensen , Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2125 9001

, Bestyrelsesformand, Wirtek a/s, Tlf.: +45 2125 9001 Per Vestergaard, Certified Advisor, CDI Global, Tlf: +45 2176 4317





Om Wirtek

Wirtek er et konsulent- og udviklingshus, som leverer outsourcing af softwareudvikling og produkttest til en række kunder i Danmark og udlandet. Vores nearshore udviklings- og testcentre i Rumænien leverer fleksible ydelser af høj kvalitet til konkurrencedygtige priser. Vores kompetencer spænder bredt fra web-baserede løsninger og portaler til indlejrede systemer og mobile løsninger. Wirtek fokuserer på at opbygge langvarige kundepartnerskaber og en win-win situation ved at skabe merværdi for vores kunder. Wirtek A/S er noteret på Nasdaq First North Growth Market i København – WIRTEK (DK0060040913).

Vedhæftet fil