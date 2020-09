OTTAWA, 14 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- NAV CANADA a lancé un essai visant à fournir des services consultatifs d’aérodrome (AAS) à distance à l’aéroport international de Fredericton (CYFC) à partir de l’aéroport de Saint John, au Nouveau-Brunswick (CYSJ), au moyen de l’application Enhanced Airport Vision Display (EAVD) de Searidge Technologies.

L’essai, qui intègre la plateforme EAVD à la plateforme d’affichage opérationnel de NAV CANADA, vise à démontrer comment la technologie vidéo certifiée peut accroître la sécurité, l’efficacité et la flexibilité des services de la circulation aérienne et des opérations aériennes.

Les spécialistes de l’information de vol profiteront d’une meilleure conscience situationnelle et d’une vue claire et en temps réel, des zones d’exploitation de l’aérodrome et de l’espace aérien environnant, ce qui contribuera à l’amélioration des services, comme le contrôle des véhicules au sol.

Cet essai des services à distance s’appuie sur d’autres collaborations réussies avec Searidge Technologies, dans le cadre desquelles des installations à Red Deer, à Kingston, à Lethbridge, à London, à Vancouver et à Winnipeg ont optimisé les avancées technologiques de caméras pour améliorer les opérations en offrant au personnel de contrôle de la circulation aérienne la capacité de voir au-delà des structures faisant obstacle à la visibilité directe.

L’essai, qui se poursuivra à l’automne, a reçu l’approbation de Transports Canada et permettre d’évaluer les avantages relatifs à la sécurité et à l’efficacité des nouvelles améliorations du service grâce aux capacités vidéo de qualité aviation.



Citations

« Cette technologie canadienne a le potentiel de devenir une méthode importante et adaptive de prestation des services qui permettra à NAV CANADA de réagir de manière rentable et efficace aux changements à la demande tout en améliorant la sécurité grâce à une conscience situationnelle accrue », a déclaré Ben Girard, vice-président et chef de la direction de l’exploitation.

« En tant qu’entreprise canadienne, nous sommes extrêmement fiers d’appuyer NAV CANADA et Transports Canada pendant l’évaluation des avantages de notre plateforme Enhanced Airport Vision Display pour les opérations nationales. NAV CANADA est un de nos proches partenaires depuis plusieurs années et cet essai est une excellente représentation de comment nous continuons ensemble à innover dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne », a déclaré Moodie Cheikh, directeur général, Searidge Technologies.

« L’ASCAC a hâte de démontrer l’efficacité de cette technologie. Grâce à elle, les spécialistes de l’information de vol disposeront d’un autre outil pour diriger le public voyageur en partance et à destination des aéroports du pays en toute sécurité. C’est une excellente collaboration entre les trois organisations concernées », affirme Elizabeth O’Hurley, présidente, Association des spécialistes de la circulation aérienne du Canada.

En bref

L’essai approuvé par Transports Canada permettra aux spécialistes de l’information de vol d’offrir des services consultatifs d’aérodrome à distance, augmentant ainsi de manière significative la conscience situationnelle en combinaison aux autres affichages de surveillance.

Searidge Technologies a déployé cette technologie à de nombreux endroits partout dans le monde dans le cadre de sa plateforme de tour numérique, où la numérisation offre une sécurité et une efficacité accrues aux opérations des aéroports et de gestion de la circulation aérienne.

La plateforme ATM de NAV CANADA est entièrement intégrée à la technologie de Searidge afin d’assurer le bon déroulement des opérations des spécialistes de l’information de vol.

Les FSS de Red Deer, de Kingston et de Lethbridge, ainsi que les tours de London, de Vancouver Harbour, de l’aéroport international de Vancouver et de Winnipeg, font partie des aménagements canadiens profitant de la combinaison de la technologie numérique et des opérations existantes.

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

À propos de Searidge Technologies

Searidge élabore des technologies novatrices visant l’amélioration de la sécurité et de l’efficacité dans le domaine de l’aviation. Ayant déployé sa technologie dans plus de 35 emplacements situés dans 25 pays, elle est un leader international et un partenaire de choix en ce qui concerne les solutions de pointe pour les aéroports et les tours numériques. Grâce aux améliorations opérationnelles, à la collaboration, à l’intelligence artificielle et à l’automatisation, son équipe aide ses clients à être proactifs dans la transformation de la façon dont ils offrent des services pour répondre à la demande changeante. Pour plus d’information et visionner des vidéos, consultez son site Web, à www.searidgetech.com .

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias