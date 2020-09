Pixium Vision annonce sa participation à plusieurs conférences

Paris, le 14 septembre 2020 – 17h30 CET– Pixium Vision (Euronext Growth Paris - FR0011950641), société de bioélectronique développant des systèmes de vision bionique innovants permettant aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, annonce ce jour que la direction participera et effectuera des présentations lors de plusieurs conférences à venir:

· HC Wainwright & Co. 22 nd Annual Global Investment Conference: Virtual Conference

Événement physique (New York) et numérique, du 14 au 16 septembre

Présentation de Pixium Vision le mercredi 16 septembre à 15h30 ET ((21h30 CET)



· LSX’s Healthtech Leaders: Virtual Partnering and Investment

Evènement numérique du 15 au 18 septembre

Présentation de Pixium Vision le mardi 15 septembre à 9h00 BST (10h00 CET) lors de la session Company Showcase





· Lyon- les Rendez-vous mensuels de Lyon Pôle Bourse

Evénement physique le mardi 6 octobre de 17h à 19h CET à Lyon (France)

Lloyd Diamond présentera la société à 18h et répondra aux questions lors de la séance de Q&A



· MedTech Strategist Investment & Partnering Summit 2020

Événement numérique du 15 au 20 novembre

Réunions individuelles



· NEXT French Healthcare 2020

Roadshow business virtuel, du 13 au 23 octobre

Réunions individuelles



· Dry AMD Therapeutic Development Summit

Evénement numérique 28 et 29 octobre

Présentation de Pixium Vision le jeudi 29 octobre de11h00-11h30 ET (de 17h00-17h30 CET)





Autres évènements



Évènement pour investisseurs fortunés à Zurich – Déjeuner – 2 octobre

– Déjeuner – 2 octobre Évènement pour investisseurs fortunés à Monaco – Déjeuner – 12 octobre

– Déjeuner – 12 octobre Évènement pour investisseurs fortunés au Luxembourg – Déjeuner – 29 octobre

– Déjeuner – 29 octobre Évènement Virtual Key Opinion Leader (KOL) – 30 octobre à 10h30 ET (16h30 CET) (les détails seront disponibles sur le site web de Pixium Vision)

À PROPOS DE PIXIUM VISION

La mission de Pixium Vision est de créer un monde de vision bionique pour permettre à ceux qui ont perdu la vue de récupérer en partie leur perception visuelle et gagner en autonomie. Les systèmes de vision bionique de Pixium Vision sont associés à une intervention chirurgicale et à une période de rééducation. Pixium Vision conduit des études cliniques de faisabilité avec son système Prima, son implant sous-rétinien miniaturisé et sans fil, chez des patients qui ont perdu la vue par dégénérescence rétinienne liée à la forme sèche de la Dégénérescence Maculaire Liée à l’Age (DMLA). Pixium Vision travaille en étroite collaboration avec des partenaires académiques de renommée mondiale tels que, l'Université Stanford en Californie, l'Institut de la Vision à Paris, le Moorfields Eye Hospital de Londres et l’Institute of Ocular Microsurgery (IMO) de Barcelone et l’UPMC de Pittsburgh (USA). La société est certifiée EN ISO 13485. Pixium Vision a reçu la qualification « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

Pour plus d’informations : http://www.pixium-vision.com/fr

