BASKING RIDGE, N.J., Sept. 14, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- El mes de la Herencia Hispana comienza el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre, Verizon celebra la diversidad y las contribuciones de los hispanos todos los días. Verizon está comprometido a brindar el mejor valor y entretenimiento a sus clientes hispanos en la red más confiable del país¹. Nos complace anunciar el lanzamiento de Verizon Latino Apple Music Room, una sección designada dentro de la plataforma Apple Music con las mejores listas de reproducción, videos y contenido de los artistas latinos más populares seleccionados exclusivamente para Verizon.



El contenido estará disponible a partir del 14 de septiembre y se actualizará con frecuencia para ofrecer a los usuarios acceso continuo a la música latina más nueva y popular. Además, los clientes de Verizon pueden obtener Apple Music, con más de 60 millones de sus canciones favoritas para reproducir o descargar y acceso a su biblioteca de música existente, gratis por 6 meses o incluido como parte de los nuevos planes ilimitados Mix & Match de Verizon wireless. Los clientes también tendrán acceso a las tres estaciones de radio de transmisión en vivo de Apple Music: Apple Music 1 (anteriormente Beats 1), que incluye los programas de radio de música latina ¡Dale Play! y La Fórmula, Apple Music Hits y Apple Music Country.

Verizon te da más: más música, más entretenimiento

Verizon también se ha asociado con Uforia de Univision para volver a traer Uforia Music Series, con la superestrella mundial Bad Bunny, en un concierto exclusivo en vivo el domingo 20 de septiembre. El espectáculo es parte de la serie de conciertos especiales de Uforia que se extenderá hasta finales de año como Uforia Live. Los fanáticos de la música de todo el país pueden ver la actuación especial de Bad Bunny a través de UforiaMusic.com, YouTube de Bad Bunny, @UforiaMusic en Twitter y Twitch. Verizon ofrece a los clientes que son miembros de Verizon Up la oportunidad de ganar un Meet & Greet virtual con el artista. Para obtener más información, visite https://www.verizon.com/rewards/verizon-up/.

A través de esta asociación, Verizon continuará apoyando el esfuerzo Feed the Frontlines de la compañía, que comenzó el 1 de abril, y ha servido más de 80,000 comidas a los trabajadores del sector de la salud.

SOMOS Verizon: la diversidad nos permite innovar

En Verizon, celebramos el impacto de nuestros aproximadamente 14,000 empleados Latinx, y reconocemos que no podríamos innovar ni servir a nuestros clientes con autenticidad sin sus contribuciones únicas.

SOMOS Verizon, el grupo de empleados Latinx de Verizon, liderará un programa de un mes que incluirá una amplia gama de actividades para inspirar a los empleados a aprender más sobre la comunidad Latinx, desde sus desafíos hasta sus éxitos, y tomar acción.



El 15 de septiembre, a la 1:00 pm ET, SOMOS realizará un panel para informar e inspirar a la comunidad latina a levantar la mano y ser contada en el Censo de los Estados Unidos y en las próximas elecciones. El panel se transmitirá en vivo en Yahoo , parte de Verizon Media, con líderes de opinión y creadores de noticias latinos, bajo la moderación de la veterana presentadora de televisión de Up To Speed ​​de Verizon, Diana Alvear.



Además, Verizon Media está movilizando su cartera de marcas de medios líderes para ayudar a celebrar el Mes de la Herencia Hispana con eventos de transmisión en vivo, nueva programación y editoriales especiales. Marcas como Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Life y Yahoo Entertainment presentarán iniciativas editoriales, así como videos y contenido inmersivos de realidad aumentada que cubren la realidad y problemas que enfrentan los votantes hispanos, destacando a líderes e influenciadores hispanos y abordando en profundidad la vida de personalidades latinas en Estados Unidos. HuffPost lanzará contenido original, video y editorial bajo el título "¿Quiénes somos?" y presentará una serie de piezas inmersivas de realidad aumentada centradas en los principales artistas visuales de la comunidad Latinx, incluyendo fotógrafos, artistas, ilustradores y más.

Apoyando a las comunidades Latinas

Verizon apoya diferentes causas e iniciativas que benefician a la comunidad hispana y se enorgullece de anunciar su asociación con The Paley Center for Media, el cual produce importantes programas de gran impacto que educan y aumentan la conciencia sobre los problemas de diversidad e inclusión que enfrentan nuestra cultura y sociedad. Desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, el Paley Center lanzará Tribute to Hispanic Achievements in Television, un tributo inaugural a los logros hispanos en la televisión. La exhibición presentada por Verizon invitará a la audiencia a explorar las contribuciones únicas y vitales de la comunidad hispana a través de la televisión. El evento, con Alex Rodríguez y dirigido por Natalie Morales, discutirá sus muchos de sus éxitos frente a las cámaras a través de su presencia en la televisión como estrella del béisbol; locutor ganador de un Emmy para ESPN, Fox Sports y Back in the Game de CNBC; y su papel como director ejecutivo de A-Rod Corp. The PaleyFrontRow: Alex Rodríguez in Conversation se transmitirá en las propiedades de Yahoo.

¹ El término red más confiable está basado en el reporte RootMetrics by IHS Markit's RootScore 1H2020 de 4 redes móviles. Los resultados pueden variar. No es una promoción.

