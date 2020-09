QUÉBEC, 14 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Journée mondiale des nettoyages se déroule sur une période de 24 heures, le troisième samedi de septembre de chaque année. Cette deuxième édition québécoise vise à sensibiliser et mobiliser les particuliers, les gouvernements, les entreprises et les organisations de la belle province aux impacts de la pollution plastique en participant à des activités de nettoyage.



Le samedi 19 septembre 2020 de 10h à 13h.

4 nettoyages en simultané :

Choisissez votre site et inscrivez-vous au www.journeemondialedesnettoyages.ca

Dans la région de Québec, le Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau (G3E) s’associe au collaboratif pour un Saint-Laurent sans plastique (WWF-Canada, les Grands nettoyages de rivages canadiens, la Mission 100 tonnes, Stratégies Saint-Laurent et l’Organisation Bleue), afin de nettoyer les berges de la capitale, dans le secteur du Port de Québec, de la piste cyclable de la baie de Beauport, de l'Île d'Orléans et de la Côte de Beaupré. Les participants sont appelés à se mobiliser à l’un des 4 quatre sites de nettoyage, que ce soit à vélo, sous l’eau, sur une plage ou sur les rivages.

Nous avons identifié ces sites car ils font partis ou sont proches de la zone importante de conservation pour les oiseaux (ZICO) des Battures de Beauport et du chenal de l’île d’Orléans. Étant proche du milieu urbain, il s’agit d’un milieu fragile et vulnérable aux activités humaines. Tous les déchets amassés durant la journée seront pesés et analysés afin de mieux comprendre ce qui se retrouve sur nos rives et de mieux les protéger.

On se voit le 19 septembre, beau temps mauvais temps!

Inscrivez-vous ici pour participer, vous nous aiderez à faciliter l’organisation des événements en ces temps de pandémie!

Pour participer

Rendez-vous sur le portail, choisissez votre site, inscrivez-vous en remplissant le formulaire pour vous, vos amis.es et/ou votre famille.

Préparez le nécessaire pour la météo (manteau, bottes de pluie, etc.)

Matériel

Nous fournissons tout! Des gants et sacs de collecte (à moins que tu aies le nécessaire et que tu veuilles l'amener, ça peut être n'importe quel sac, s'il est réutilisable c'est encore mieux).

Apportez votre gourde, parce que s’hydrater c’est important. Un lunch serait aussi une bonne idée si vous comptez rester 3h.

Mesures sanitaires – COVID

Le respect des consignes de la santé publique sera obligatoire: le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains. Nous procédons par inscriptions sur notre portail, afin d’organiser et prévoir au maximum le nombre de participants par site.

Faites-vite, les place sont limitées!

DÉTAILS SUR LES 4 NETTOYAGES - DE 10H À 13H

Bassin Louise, Port de Québec, accès par la rue Abraham Martin

Nettoyage sous-marin! Tu es apnéiste ou curieux de venir voir ça.

Piste cyclable du littoral, départ au stationnement du parc de l’embouchure de la rivière Beauport Circuit cyclable de nettoyage sur 5km. Seul, entre amis ou en famille, dans le secteur de la baie de Beauport.

Berges de l’Ange-Gardien, Côte-de-Beaupré

Nettoyage colossal des berges derrière les commerces qui longe la côte, rendez-vous chez Solaris.

Sainte-Pétronille, Île d’Orléans, au quai au bout de la rue Gagnon

Un vrai nettoyage de plage, sur une île, comme dans tes rêves! Avec la vue sur Québec, épique!

Pour communiquer avec nous

Informations générales : communications@g3e-ewag.ca

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8782a0a0-bf20-49b2-b4e8-4c57e2e649de