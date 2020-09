Victory Square Health a reçu le marquage CE de l'autorité européenne compétente en Belgique pour le test de détection d'anticorps Safetest ELISA en vue de sa distribution, vente et utilisation dans l'Union européenne

Le test Safetest Covid-19™ permet à l'utilisateur de vérifier s'il est actuellement infecté, mais aussi s'il a déjà été infecté ou non par le Covid-19

Cette approbation permet désormais à Victory Square Health de distribuer ses tests dans les 27 pays et aux 446 millions d'habitants que compte l'Union européenne

Victory Square Health a reçu une autorisation de la FDA pour la vente et la commercialisation le 14 août et a reçu une approbation d'Anvisa en vue de la vente et l'utilisation du test de détection d'anticorps contre le Covid-19 Safetest pour le Brésil le 8 septembre.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Victory Square Health Inc. (« VS Health » ou la « Société ») une société du portefeuille de Victory Square Technologies Inc. (« Victory Square ») (CSE:VST) (OTC:VSQTF) (FWB:6F6) a annoncé aujourd'hui avoir reçu la déclaration de conformité de l'UE qui atteste qu'un produit est conforme à toutes les exigences de la législation européenne sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DMDIV). Le marquage CE permet à la Société de commencer à commercialiser, vendre et distribuer son test Safetest ELISA Covid-19 pour la détection des anticorps IgG et IgM contre le SARS-CoV-2, jusqu'en mai 2022.

Le test IgG/IgM des anticorps du Covid-19 Safetest de VS Health a démontré aux autorités brésiliennes et à la FDA des États-Unis une sensibilité de 93,3 % et une spécificité de 98,7 %. Au 10 septembre 2020, l'UE et l'EEE ont enregistré 2 476 000 cas d'infection au Covid-19 et 183 479 décès dus à la maladie Covid-19.

La Société se concentre sur une expansion rapide de la production tout en parcourant les principaux canaux de distribution et accords de vente dans les pays de l'Union européenne et au-delà. La Société recherche activement des capacités de fabrication supplémentaires pour répondre à la demande avec les approbations des pays de l'UE, de l'Amérique du Sud, des États-Unis et au-delà.

« Notre mission en cours consiste à aider la communauté mondiale à freiner la propagation du Covid-19 en fournissant les meilleurs tests sur le marché », a déclaré Felipe Peixoto, PDG de VS Health.« Cette approbation de la part de l'Union européenne nous permet désormais d'étendre la portée de vente et de distribution de notre suite de tests Safetest dans l'ensemble de l'UE », a déclaré M. Peixoto. « La Société va immédiatement rechercher des capacités de fabrication dans l'UE pour répondre à la forte demande », a-t-il poursuivi.

Les données d'anticorps IgM/IgG contre le Covid-19 fournies par le kit de test Safetest Elisa de VS Health couvrent à la fois les immunoglobulines de type M (IgM) et G (IgG). Lorsque des anticorps IgM sont présents, ils peuvent indiquer qu'un patient souffre d'une infection active ou récente au SARS-CoV-2. Lorsque des anticorps IgG sont présents, cela indique une infection et une exposition passées. La Société a terminé avec succès le processus de marquage CE qui indique qu'un produit a été évalué par le fabricant et jugé conforme aux exigences de l'UE en matière d'innocuité, de santé et de protection de l'environnement. Il est nécessaire pour les produits fabriqués n'importe où dans le monde qui sont ensuite commercialisés dans l'UE.

Selon les recommandations de l'UE , des tests en laboratoire rapides et précis du Covid-19 sont essentiels à la gestion de la maladie en vue de ralentir la pandémie, de soutenir les décisions sur les stratégies de contrôle des infections et de gestion des patients dans les établissements de soins de santé, et de détecter les cas asymptomatiques susceptibles de propager davantage le virus s'ils ne sont pas isolés.

« Sur la base de notre portée et de nos discussions, la demande pour ce test critique de la part des distributeurs du monde entier est très élevée », a déclaré M. Peixoto, PDG de VS Health. « VS Health est sur le point de répondre aux besoins croissants des pays axés sur la détection et la réduction de la courbe potentielle avec la deuxième vague cet automne. Nous sommes convaincus que notre suite exclusive et les capacités de nos produits répondront à la demande croissante de l'UE pendant cette pandémie », a continué M. Peixoto

Les résultats des tests d'anticorps du Covid-19 Elisa Safetest sont essentiels pour développer une compréhension claire des seuils d'immunité et des caractéristiques des individus infectés. Les tests d'anticorps à haute sensibilité fournissent des profils détaillés des populations et des individus. Ces informations contribuent à accélérer le développement des vaccins et fournissent un aperçu crucial de l'immunité naturelle et des seuils potentiels s'ils existent. Ces informations permettront aux gens de retourner au travail et à l'école mais aussi de reprendre leur vie normale plus rapidement et plus en sécurité.

« Nous sommes prêts à répondre aux immenses exigences de distribution étendue que ces approbations nous fournissent dans l'UE, au Brésil, aux États-Unis et dans d'autres pays alors que nous intensifions rapidement nos relations et nos canaux d'approvisionnement clés », a déclaré Shafin Diamond Tejani, PDG de Victory Square. « Le test exclusif a démontré une excellente fiabilité grâce à des données valides, et nous sommes prêts et en mesure de répondre à la demande croissante à l'échelle mondiale pour nos produits Safetest rapides, rentables et fiables, afin de contribuer à la lutte mondiale contre la pandémie. »

La Société engage actuellement divers secteurs, notamment la vente au détail, l'hôtellerie, l'industrie pharmaceutique, les établissements pénitentiaires, les casinos, les sports, les services frontaliers, l'éducation, les transports, l'armée, le gouvernement et bien d'autres.

VS Health a été fondée en 2016 pour accélérer le développement de solutions technologiques et de médecine personnalisées, y compris des tests de diagnostic visant à soutenir les soins des patients et à améliorer les résultats en matière de santé. Son premier produit, le test rapide Leishmaniasis, a été développé en partenariat avec l'UFMG, l'université fédérale du Minas Gerais. Safetest a tiré parti de son expertise dans le domaine pour développer d'autres tests à base d'anticorps et un solide pipeline R&D de kits de diagnostic pour les tests de dépistage de la maladie de Hansen, de la brucellose, du virus HTLV et des tests de dépistage des échantillons de sang.

Pays membres de l'UE et de l'EEE avec une population totale de 446 824 564 habitants :

Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

République de Chypre

République tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Irlande

Italie

Lettonie

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Pologne

Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Clause de non-responsabilité :

La Société ne prétend ni expressément ni implicitement que son produit a la capacité d'éliminer, de guérir ou de contenir le Covid-19 (ou le coronavirus SARS-2) à l'heure actuelle

Consultez VictorySquare.com et inscrivez-vous à la newsletter officielle de VST à l'adresse www.VictorySquare.com/newsletter .

Au nom du Conseil,

Shafin Diamond Tejani

Président-directeur général

Victory Square Technologies

Consultez VictorySquare.com et inscrivez-vous à la newsletter officielle de VST à l'adresse www.VictorySquare.com/newsletter .

Pour tout complément d'information sur la Société, veuillez contacter :

Contact des relations avec les investisseurs – Alex Tzilios

E-mail : alexandros@victorysquare.com

Téléphone: 778-867-0482

Contact des relations avec les médias – Howard Blank, directeur

E-mail : howard@victorysquare.com

Téléphone : 604-928-6066

À PROPOS DE VICTORY SQUARE TECHNOLOGIES INC.

Victory Square (VST) construit, acquiert et investit dans des startups prometteuses, puis fournit la direction et les ressources nécessaires pour accélérer la croissance. Le résultat est une mise à l'échelle et une monétisation rapides, avec une solide expérience des sorties publiques et privées.

Le point fort de VST est la technologie de pointe qui façonne la 4e révolution industrielle. Notre portefeuille comprend 20 sociétés mondiales utilisant l'IA, la RV/RA et la blockchain pour révolutionner des secteurs aussi variés que la fintech, l'assurance, la santé et le jeu.

Ce que nous faisons différemment pour les startups

VST n'est pas un investisseur comme les autres. Avec une réelle passion, nous nous engageons à assurer le succès de chaque entreprise de notre portefeuille. Notre recette secrète commence par la sélection de startups qui proposent de véritables solutions, et pas seulement des idées. Nous vous mettons en relation avec un talent expérimenté dans les domaines des produits, de l'ingénierie, de l'acquisition de clients et bien plus encore. Nous vous permettons ensuite de faire ce que vous faites le mieux : construire, innover et révolutionner. Dans 24 à 36 mois, vous vous développerez et serez prêt(e) à monétiser.

Ce que nous faisons différemment pour les investisseurs

VST est une société cotée en bourse basée à Vancouver (Canada) et cotée à la bourse des valeurs canadiennes (VST), à la bourse de Francfort (6F6) et à l'OTCQX (VSQTF).

Pour les investisseurs, nous offrons un accès en phase initiale aux licornes de demain, avant qu'elles ne deviennent des licornes.

Notre portefeuille représente un moyen liquide et sécurisé unique pour les investisseurs d'accéder aux dernières technologies de pointe. Parce que nous nous concentrons sur des solutions prêtes pour le marché qui se développent rapidement, nous sommes en mesure de fournir des rendements solides et stables tout en exploitant les tendances mondiales émergentes présentant de nombreux avantages. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.victorysquare.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables se rapportant aux perspectives de Victory Square, y compris, sans s'y limiter, les déclarations relatives aux performances futures, à l'exécution de la stratégie commerciale, à la croissance future, aux perspectives commerciales et aux opportunités de Victory Square et de ses filiales connexes, y compris Victory Square Health Inc., et d'autres facteurs échappant à notre contrôle. De tels énoncés prospectifs peuvent, sans s'y limiter, être précédés par, suivis par, ou inclure des mots tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « estime », « a l'intention », « prévoit », « continue », « projet », « potentiel », « possible », « envisage », « cherche », « objectif », ou des expressions similaires, peuvent employer des verbes au futur ou au conditionnel tels que « peut », « pourrait », « pourra », « devrait » ou « serait », ou peuvent autrement être indiqués en tant qu'énoncés prospectifs par leur construction grammaticale, formulation ou contexte. Tous les énoncés, autres que des énoncés de faits historiques contenus dans le présent communiqué sont des énoncés prospectifs. Les informations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par la direction de Victory Square. Bien que Victory Square estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles se basent ces informations prospectives sont raisonnables, une confiance excessive ne doit pas leur être accordée car Victory Square ne peut donner aucune garantie qu'elles s'avéreront correctes. Les résultats et développements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans ces énoncés. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date du communiqué. Victory Square rejette toute intention ou obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de tout énoncé prospectif, que ce soit suite à de nouvelles informations, à des évènements ou résultats futurs ou pour toute autre raison, sauf exigence de la loi sur les valeurs mobilières applicables. La Bourse des valeurs canadiennes n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse et décline toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude des présentes.

La Bourse des valeurs canadiennes n'a ni approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse et décline toute responsabilité quant à l'adéquation ou à l'exactitude des présentes.