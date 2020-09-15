中国上海, Sept. 15, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云顶新耀（Everest Medicines），一家专注于创新药开发及商业化的生物制药公司，致力于满足中国（含香港、澳门以及台湾地区）及其它亚洲市场未被满足的医疗需求，今天公布了在中国开展的taniborbactam（VNRX-5133）联合头孢吡肟使用治疗多重耐药菌（MDR）感染的1期临床试验结果。该研究达到了其主要目标，结果显示头孢吡肟-taniborbactam联合治疗方案在健康的中国志愿者中安全性与耐受性良好，其关键药代动力学参数未发现种族差异。



“在中国，我们一直面临着多重耐药菌感染发生率升高的挑战。新型β-内酰胺酶抑制剂taniborbactam的作用机制，与头孢吡肟（现已建立的标准治疗）联合使用，有潜力治疗更广泛的多重耐药菌感染，尤其是由碳青霉烯耐药革兰氏阴性菌引起的感染，从而有助于中国应对所面临的独特挑战。”云顶新耀感染病领域首席医学官朱煦说，“我们期待加速推动头孢吡肟-taniborbactam在这一重要疾病领域的临床开发，为全球患者带来一项潜在同类最优疗法。”

云顶新耀首席执行官、医学博士薄科瑞（Kerry Blanchard）表示，“今年发生的疫情使我们在应对严重感染性疾病方面的工作更加紧迫。 我们感谢患者及其家人和所有医务工作者的付出，帮助我们为更多患者提供创新型抗菌药物。”

云顶新耀正在全球开展一项以评估头孢吡肟-taniborbactam用于治疗复杂性尿路感染（cUTI）的关键性3期临床试验。该试验由Venatorx Pharmaceutical发起，并与云顶新耀联合开展。根据云顶新耀与Venatorx Pharmaceutical达成的独家许可协议，云顶新耀有权在中国（包括香港、澳门、台湾地区） 、韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡和越南开发和商业化头孢吡肟-taniborbactam。

关于 Taniborbactam (VNRX-5133)

Taniborbactam，前称为VNRX-5133，是一种潜在同类最优的静脉给药的环硼酸化合物，可以同时抑制丝氨酸和金属β-内酰胺酶。Taniborbactam和第四代头孢菌素类抗生素头孢吡肟联合，对因表达A类、B类、C类和D类β-内酰胺酶而获得多重耐药（MDR）的革兰阴性菌都表现出抗菌活性。Taniborbactam是目前唯一一种已知进入后期临床开发的可阻断 B 类碳青霉烯酶的ß-内酰胺酶抑制剂。 2019年，云顶新耀与其合作伙伴 Venatorx Pharmaceutical联合开展了一项针对复杂性尿路感染(cUTI)患者的全球3期临床试验。Venatorx Pharmaceutical是一家总部设在美国的私营制药企业，专注于治疗多重耐药菌感染和难治性病毒感染的研发新型抗感染药物。欲知详细信息，请访问 www.venatorx.com .

关于复杂性尿路感染（cUTI）

复杂性尿路感染（cUTI）发生于存在宿主相关因素（如潜在的糖尿病或免疫抑制状态）或尿道相关的（如梗阻）特殊的解剖或功能性异常的个体身上，这种感染相比非复杂性感染更难根除。尿路感染（UTI）是成人中最常见的细菌感染之一。尿路感染也是最常见的医院获得性感染之一。

关于云顶新耀

云顶新耀是一家专注于创新药研发及商业化的生物制药公司，致力于满足大中华区及其它亚洲市场未被满足的医疗需求。云顶新耀的管理团队在国内外高质量临床开发、药政事务、化学制造与控制(CMC)、业务发展和运营方面拥有深厚的专长和丰富的经验。云顶新耀已经建立了八种潜在全球首创或同类领先的分子组合，其中许多都处于临床研发的后期阶段。公司专注的治疗领域包括肿瘤、自身免疫性疾病、心肾疾病和感染性疾病。欲知详细信息，请访问该公司网站：www.everestmedicines.com.

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