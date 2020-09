AS LHV Group

September 15, 2020 01:00 ET

September 15, 2020 01:00 ET

AS LHV Group teenis augustis 4,3 miljonit eurot puhaskasumit, sh teenis AS LHV Pank 4,1 miljonit eurot puhaskasumit ja AS LHV Varahaldus 0,4 miljonit eurot.

Augustis jätkas LHV aktiivselt ärimahtude kasvatamisega ja see paistis eelkõige silma hulga uute klientide lisandumisest. Pangaga liitus enam kui 3500 uut klienti ning Varahaldus sai juurde ligi 1300 aktiivset pensionikogujat. Lisaks klientide aktiivsusele mõjutasid kuutulemust vähenenud kulud ja laenude allahindlused, samuti fondide tulemuslikkus, näiteks on LHV pensionifond Roheline olnud viimastel kuudel Eesti aktiivselt juhitud fondidest tootlikuim.

Eeldatust parema majanduskonjunktuuri tulemusel edestab LHV kevadist finantsplaani nii hoiuste-, laenu- kui ka fondide mahu osas. Puhaskasumi arvestuses edestab ettevõte finantsplaani 8,0 miljoni euro võrra. Finantsplaani uuendamine otsustatakse oktoobri alguses, kui hakkavad lõppema esimesed kevadel antud maksepuhkused

Hoiused kasvasid kuuga 65 miljoni euro võrra, seda vaatamata kallimate hoiuseplatvormidega kaasatud hoiuste vähenemisele 39 miljoni euro võrra. Laenuportfell suurenes augustis 11 miljoni euro võrra, sellest enamiku moodustas jaelaenude kasv. Laenuportfelli kasvu mõjutas tavapärasest aktiivsem klientidepoolne laenude tagasimaksmine. Varahalduse juhitud fondide maht kasvas kuuga 27 miljoni euro võrra. Rekordiline oli ületoodud osakute summa.

Augustis avalikustasime kavatsuse kaasata septembris allutatud võlakirjade kaudu 25–35 miljonit eurot uut kapitali. LHV on jätkamas hoogsalt ja pakub klientidele lisaväärtust pakkuvaid teenuseid. Augustis pandi rõhku brändi tutvustamisele reklaamikampaaniaga. Lisandusid esimese pangana virtuaalse ISIC-kaardi pakkumine õppuritele, samas ka kontaktivaba makse võimalus Fitbiti ja Garmini seadmete kasutajatele.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded/.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab rohkem kui 480 inimest. LHV pangateenuseid kasutab üle 231 000 kliendi ja LHV hallatavatel pensionifondidel on üle 182 000 aktiivse kliendi. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 120 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee

Manus