September 15, 2020 05:00 ET

Vincit Oyj

Lehdistötiedote 15.9.2020 kello 12:00

Vincit toimittaa teollisuuden kunnossapitopalvelujen toiminnanohjausjärjestelmän Caverionille

Vincit on allekirjoittanut puitesopimuksen Caverion Oyj:n kanssa koskien yhteistyön aloittamista VincitEAM -toiminnanohjausjärjestelmän kehittämiseen ja toimittamiseen liittyen. Yhteistyön tarkoituksena on kehittää Caverionille moderni ja joustava ratkaisu Caverionin teollisuuden asiakkuuksien päivittäiseen töiden ohjaamiseen sekä laitteiden ja prosessien elinkaaren hallintaan. VincitEAM yhdistää palveluiden, kunnossapidon ja materiaalien toiminnanohjauksen saumattomasti dokumenttien ja muiden erilaisten tietosisältöjen hallintaan täysin samassa järjestelmässä. Näin voidaan tarjota käyttäjille laajempia informaatiosisältöjä niin mobiilisti kuin työasemiltakin suoraan työn tekemisen yhteydessä.

Vincitin toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Caverion on Suomen suurin teollisuuden käyttö- ja kunnossapitopalvelujen tarjoaja ja tämä puitesopimus sekä alkava yhteistyö osaltaan osoittavat VincitEAM -järjestelmän kilpailukyvyn toiminnanohjauksen markkinassa. Olen ylpeä meidän EAM-tiimistä ja kiitollinen syntyneestä sopimuksesta, joka on erittäin tärkeä kehittäessämme uusia ratkaisuja voimakkaasti dataohjautuvaan suuntaan kehittyvän toiminnanohjauksen tarpeisiin.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Vincit Solutions Oy, toimitusjohtaja, Jouko Kiiveri, puhelin: 040 844 4601

Caverion Industria Oy, kehitysjohtaja, Jussi Lehtonen, puhelin: 040 839 9970

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa, jotta huominen ei pelota. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Caverion Oyj lyhyesti:

Caverion mahdollistaa suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista.

Asiakkaat voivat luottaa osaamiseemme rakennusten, infrastruktuurin, teollisuuslaitosten ja teollisten prosessien koko elinkaaren ajan: hankekehityksestä projekteihin, tekniseen huoltoon ja kunnossapitoon, kiinteistöjohtamiseen sekä asiantuntijapalveluihin.

Palvelemme asiakkaitamme 11 maassa, Pohjois-, Keski- ja Itä-Euroopassa, yli 16 000 ammattilaisen voimin. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli noin 2,1 miljardia euroa. Caverionin osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

Caverion Teollisuus:

Caverion Industria Oy on johtava teollisuuden kunnossapitopalveluja tarjoava yhtiö Suomessa. Palveluvalikoimamme kattaa tuotantoprosessien kunnossapidon, yksittäisistä palveluista kokonaisvaltaisiin kunnossapitokumppanuuksiin.

Toimimme kaikilla teollisuuden aloilla ja tarjoamme parhaat ratkaisut, jotka perustuvat vuosikymmenien kokemukseen. Asiakkaamme ja meidän yhteinen tavoitteemme on tuotannon tehokkuuden lisääminen, jossa avainsanoina ovat prosessien kehittäminen sekä tekninen huolto ja kunnossapito.