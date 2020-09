CE COMMUNIQUE DE PRESSE NE PEUT PAS ETRE DISTRIBUÉ AUX FILS DE PRESSE AMÉRICAINS POUR UNE DIFFUSION AUX ETATS-UNIS.



MONTRÉAL, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX-V :VSR) Ressources Minières Vanstar Inc. (ou « la société » ou « Vanstar ») annonce que toutes les résolutions ont été adoptées avec la majorité nécessaire lors de son assemblée générale annuelle qui s’est déroulée à Montréal (Québec) le 14 septembre 2020.

Les 5 nouveaux administrateurs suivants ont été élus : M. Claude Dufresne, Mme. Wanda Cutler, M. Jonathan Gagné, M. Victor Cantore, M. Albert Contardi. Les 2 administrateurs sortants suivants ont été réélus : M. Jonathan Hamel et M. Luc Gervais.

Projet Nelligan

La campagne de forage d’été 2020 vient tout juste de se terminer sur la propriété Nelligan. Au total, près de 2,600 mètres de forage ont été complété. Les travaux ont testé les zones Renard et Renard Ouest principalement et ont été axés sur le forage intercalaire pour améliorer la classification des ressources ainsi que sur l’exploration des extensions potentielles en profondeur et le long du gisement. « Nous sommes très heureux de constater l’avancement des travaux sur le projet Nelligan. Malgré des conditions difficiles imposées par la nouvelle réalité des règles sanitaires, l’équipe d’IAMGOLD a pu déployer et compléter un programme de forage qui nous permettra d’en connaitre un peu plus sur le gisement. » affirme M. Jonathan Hamel, Président et Chef de la direction par intérim de Vanstar. Les résultats de la campagne d’été devraient être publiés dans les prochaines semaines. Une campagne de forage pour l’hiver 2021 est présentement au state de la planification et des tests métallurgiques seront effectués au cours des prochains mois.

À propos du projet Nelligan

Au 31 décembre 2019, IAMGOLD a déclaré (sur une base à 100 %) des ressources minérales présumées de 97,0 millions de tonnes d’une teneur de 1,02 g Au/t représentant 3,2 millions d’onces contenues (voir les communiqués de presse en date du 22 octobre 2019 et du 18 février 2020).

Le projet Nelligan est détenu en vertu d’une convention de participation conditionnelle avec Vanstar (IAMGOLD : 75 %; Vanstar : 25 %) aux termes de laquelle IAMGOLD aura la possibilité d’acquérir un intérêt supplémentaire de 5 % et détiendrait 80 % du Projet en effectuant et publiant une étude de faisabilité. Vanstar détiendrait alors un intérêt indivis non contributoire de 20 % jusqu’au commencement de la production commerciale, après quoi (1) l’intérêt indivis de 20 % deviendra contributoire et (2) Vanstar paiera une portion attribuable des coûts totaux de mise en valeur et de construction représentant 80 % de la part qu’elle détient dans toutes les distributions provenant de la coentreprise. Vanstar conservera aussi un revenu net de fonderie de 1 % dans certains claims du projet.

Sources:

Jonathan Hamel

Président et Chef de la direction par intérim

jhamel@vanstarmining.com

514-907-9016 x113

www.vanstarmining.com