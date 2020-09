QUÉBEC, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSXV : HEO) – H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») a le plaisir d'annoncer sa nomination dans la catégorie Stratégie d’affaires à succès - Ordre des CPA du Québec dans le cadre des Mercuriades 2020, concours le plus prestigieux au Québec. Ce dernier sera présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec, virtuellement, le 28 septembre prochain.



Le concours des Mercuriades regroupe 17 catégories et 78 finalistes. La catégorie dans laquelle la Société s’est qualifiée récompensera une stratégie de croissance élaborée dans le but de maximiser le potentiel d’une entreprise. Cette croissance doit être planifiée afin d’assurer la pérennité de l’entreprise dans le temps et doit s’inscrire dans une planification d’affaires réfléchie. H 2 O Innovation a su démontrer que son modèle d’affaires unique et durable s’est bâti et s’est solidifié au fil des ans avec les acquisitions faites dans divers secteurs du traitement de l’eau. La Société se mesurera à cinq autres compagnies : Lobe, Prestilux, la Société protectrice des animaux de la Mauricie, Germain Hôtels et Industries Lassonde.

« L’eau est plus que jamais la commodité la plus en vue au monde, à la fois essentielle pour notre survie et notre économie. C’est pourquoi l’industrie du traitement d’eau est présentement un secteur-clé, qui sert une noble cause. Notre modèle d’affaires a su démontrer, dans un contexte d’incertitudes et de pandémie mondiale, à quel point il est résilient, car il repose sur plus de 85% de revenus récurrents. Avec désormais plus de 750 systèmes de traitement d’eau installés en Amérique du Nord, plus de 70 pays où nous exportons nos produits de spécialité et 200 usines que nous opérons, nous entrevoyons l’avenir avec confiance et optimisme », a déclaré Frédéric Dugré, président et chef de la direction d’H 2 O Innovation.

La soirée de gala virtuel Les Mercuriades 2020 aura lieu le lundi 28 septembre 2020. La liste des entreprises nommées est disponible via leur site web, dans la section Lauréats et finalistes.

À propos d’H 2 O Innovation

H 2 O Innovation conçoit et fournit des systèmes sur mesure ainsi que des solutions intégrées de traitement d’eau utilisant les technologies de filtration membranaire pour les marchés municipaux, industriels, de l’énergie et des ressources naturelles. Les activités de la Société reposent sur trois piliers principaux, soit i) les technologies de traitement d’eau et services ; ii) les produits de spécialité, comprenant une gamme complète de produits chimiques de spécialité, de consommables et de produits spécialisés pour l’industrie du traitement de l’eau ; iii) ainsi que des services d’opération et de maintenance des systèmes de traitement d’eau et d’eaux usées. Pour plus de renseignements, visitez : www.h2oinnovation.com.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ainsi que la Bourse NYSE Euronext Growth Paris n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

