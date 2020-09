SEPT-ÎLES, Québec, 15 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS et le gouvernement du Canada annoncent aujourd’hui un investissement de 15 millions de dollars pour le déploiement d’un câble de fibre optique sous-marin entre Sept-Îles et la Gaspésie. Ce lien à la fine pointe de la technologie permettra de bonifier la fiabilité et sécurité des services de télécommunication sur la Côte-Nord, grâce à une redondance améliorée. Advenant un bris sur le réseau de transport principal, le câble sous-marin assurera une continuité des services Internet, de télévision et de téléphonie filaire et mobile pour les communautés situées entre Baie-Comeau et Blanc-Sablon.



« Cet important projet est un autre exemple d’une collaboration réussie: il allie la grande expertise technologique de TELUS ainsi que de robustes investissements conjoints afin de permettre aux familles, institutions publiques et entreprises de la Côte-Nord de profiter d’une connexion plus fiable et sécuritaire », souligne François Gratton, vice-président à la direction, président de groupe TELUS et chef de la direction de TELUS Santé et TELUS Québec. « Avec la pandémie de COVID-19 et les contraintes de distanciation sociale, l’isolement a pris un tout nouveau sens. Cependant, les réseaux nous permettent de rester unis malgré la distance, et de virtuellement poursuivre nos activités, que ce soit travailler, s’éduquer ou consulter un professionnel de la santé. Avec le câble sous-marin, les liens de connexion seront encore plus robustes. Ils permettront aux services publics d’être plus agiles, aux entreprises locales de saisir les possibilités du virage numérique, et aux familles d’être connectées à leurs proches en tout temps. »

« Les Canadiennes et Canadiens sont conscients de l’importance du développement communautaire. La crise de la COVID-19 met en lumière l’importance cruciale d’un accès au monde numérique, plus que jamais auparavant », souligne l’honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural. « Le programme Brancher pour innover est une façon de continuer à ouvrir des portes pour que les Canadiennes et Canadiens communiquent avec leurs proches et soient mieux outillés pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Nous octroyons du financement pour améliorer continuellement l’accès à Internet haute vitesse pour celles et ceux qui vivent en région rurale, ce qui est synonyme de prospérité dans l’économie numérique. »

TELUS et le gouvernement du Canada visent avoir complété les travaux de déploiement d’ici 2023. À terme, le lien de fibre optique sous-marin sera relié au réseau de télécommunication de redondance de TELUS assurant le service pour les 14 communautés isolées de la Basse-Côte-Nord. Depuis novembre 2019, celles-ci ont pour la première fois accès à Internet haute vitesse et à la téléphonie sans fil, grâce à un ambitieux projet qui fait levier sur la technologie 4G LTE évolué ainsi qu’aux investissements conjoints de plus de 23 millions de dollars avec les gouvernements du Canada et du Québec.

Un long engagement d’investissements pour combler la fracture numérique en région

Depuis 2013, TELUS a investi 300 millions de dollars pour le déploiement de son réseau PureFibre dans la grande région de Québec et l’Est de la province avec un accent particulier à desservir les familles et entreprises des secteurs éloignés et à faible densité. Grâce à sa collaboration de longue date avec les gouvernements du Canada du Québec et leur contribution financière de 72 millions de dollars, 99 pour cent des familles et entreprises du territoire titulaire de TELUS au Québec auront accès à un service haute vitesse d’ici 2021, dont 93 pour cent grâce à la fibre optique jusqu’à la maison ou l’entreprise.

